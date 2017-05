Este sofisticado ataque hacker podría estar en tu buzón de entrada si usas Google Docs

En los últimos dos días, un ataque masivo de phishing está afectando a miles de usuarios de Google en todo el mundo. El proceso llega a través del correo electrónico, y con tan solo un par de clics se da acceso a los hackers a tus documentos y contactos.

Si está afectando a tanta gente es porque el ataque está muy bien camuflado. En el asunto aparece el título “[Alguien de tus contactos] ha compartido un documento de Google Docs contigo”. Y el diseño utilizado es el mismo que Gmail emplea para enviar sus correos masivos.

Sin embargo, tiene algunos datos sospechosos que hacen dudar de su veracidad. La dirección de tu email aparece en copia oculta, y algunos de los destinatarios del mensaje tienen cuentas sospechosas, como hhhhhhhhhhhhhhhh@mailinator.com.

@zeynep Just got this as well. Super sophisticated. pic.twitter.com/l6c1ljSFIX

Para actuar, el phishing facilita un enlace en el que tienes que entrar. Si lo haces, entras a una página que se parece mucho a la oficial de Google y que te pide permisos para gestionar tus emails y contactos. Se trata de un sumario habitual de la empresa, así que muchos caen en aceptar. Y, en cuanto lo hacen, los hackers tienen acceso libre a tus datos.

Pese a estas evidencias, son muchos los que han caído en la trampa

Ante la multitud de víctimas que se han quejado en Twitter, Gmail ha tomado cartas en el asunto. Además de advertir lo en Twitter, en un comunicado enviado a los medios ha explicado el problema:

We are investigating a phishing email that appears as Google Docs. We encourage you to not click through, & report as phishing within Gmail.