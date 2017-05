Está pasando: los monos serán la nueva tendencia en ropa masculina de este año

No voy a negar que alguna vez no le haya deseado a alguien alguna gastroenteritis un poco puñetera, o peor aun, una mudanza en agosto, pero hay dos cosas que jamás en la vida le desearía a nadie, por muy mal que nos llevemos: La muerte, y tener que mear en la calle llevando un mono puesto.

Los monos los carga el diablo: te seducen con cortes favorecedores y con una frescura ideal para el verano, haciendo que olvides que tarde o temprano, lo quieras o no, te tocará ir al baño y será un auténtico drama.

Ahora, como una especie de paso insignificante pero divertido hacia la igualdad de género, y como tentempié para la llegada del buen tiempo, llega RompHim, una prenda solo apta para chicos a los que se la pela masivamente llamar la atención.

RompHim hace un juego de palabras con la palabra "romper", mono en inglés, y "him", que significa "él". Esto es algo que a nosotros no nos chirría porque vamos justicos de inglés, pero al ver las reacciones que el nombre de la compañía estaba causando he descubierto que significa algo como "retozar con él" y sí, efectivamente, da bastante puta rabia.

romphim? i hardly know him pic.twitter.com/ll67xUH2NM — The Time Being ™ (@NJDG) 15 de mayo de 2017

"¿Que retoce con él? si apenas lo conozco".

romphim sounds like it should be the next grindr — ilana kaplan (@lanikaps) 15 de mayo de 2017

"Romphim suena a que debería ser el próximo Grindr".

Si llevas desde la primera foto pensando "¿En qué coño estaba pensando esta gente? ¿Acaso estaban borrachos?", tu intuición ha acertado. De hecho lo explican ellos mismos en su página de Kickstarter.

"Estábamos sentados tomando unas cervezas una tarde cuando nos pusimos a hablar de las opciones de roma masculina...".

Sí, es cierto que no todo el mundo está muy convencido.

@SaraKateW Nothing screams "Never had sex" like the new RompHim ™! — Sound Chaser (@SoundChaser9) 15 de mayo de 2017

"¡Nada grita 'nunca he tenido sexo' como el nuevo RompHim!".

Pero aunque tú los estés odiando, hay muchos hombres en el planeta que no están nada de acuerdo contigo colega: su objetivo era de 10.000 dólares y ya van casi por 50.000, ¡y con 28 días más por delante!

Ahora solo nos queda esperar al verano y observar como alcahuetas en los festivales de verano si, efectivamente, los hombres en mono se manifiestan. Y, sobre todo, mirar sus expresiones de "Señor, llévame pronto" cuando les toque hacer su paso de rigor por algún baño portátil.