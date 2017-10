Por fin ha pasado: el primer anuncio de compresas que muestra sangre

La historia de la publicidad está llena de cagadas garrafales que las marcas ahora tratan de esconder debajo de la alfombra.

Anuncios machistas.

Racistas.

Y auténticos atentados contra la salud pública.

Para no acabar en la cárcel o con una masa enfurecida asaltando la sede de la compañía, la publicidad ha ido evolucionando haciendo que cada vez resulte más inusual encontrarnos con patinadas de este nivel, pero hay un tipo de anuncios que parece que se ha mantenido prácticamente inmutable desde el principio de los tiempos: los de tampones y compresas.

Basta con repasar anuncios antiguos para ver que llevan 80 años vendiéndonos productos que literalmente sirven para empapar nuestra sangre sin mostrarnos una sola gota de ella.

"Con nuestro producto estarás limpia y segura, no tendrás pasar vergüenza si te manchas".

"A pesar de tener una peli gore montada en las bragas puedes seguir siendo sexy, femenina y gustar a los hombres, que al fin y al cabo es lo que importa".

"Puedes seguir teniendo una vida normal con la regla, incluso siendo atleta de élite".

"Así nadie se enterará de que te sangra la vagina, que es algo horrible y asqueroso. Recuerda, sé discreta siempre".

Aunque ya ha habido alguna empresa que se ha mojado un poco al mofarse de todos estos clichés de chiquitas bailando celebrando entre flores "esos días del mes".

Lo cierto es que hasta hace exactamente dos días ninguna marca se había atrevido a jubilar al dichoso liquidito azul y normalizar algo que en ningún momento debió ser motivo de censura o vergüenza.

Por primera vez un anuncio de compresas ha enseñado sangre.

La ha mostrado sobre su producto.

Corriendo por el muslo de una chica mientras se ducha.

Latiendo en nuestro interior.

Y bordada sobre unas bragas blancas.

No solo eso. También se han cargado otro gran tabú mostrándonos a un hombre comprándole un paquete de compresas a una mujer.

Y han querido dejar claro algo que nunca debió ser cuestionado, nuestra regla no es un motivo para ofenderse. Lo único ofensivo es que alguien se siga ofendiendo por nuestros cuerpos.

Con el hashtag #bloodnormal miles de mujeres se han lanzado a comentar la felicidad de ver por fin un anuncio que no trata la menstruación como un tabú que hay que disfrazar con flores, corazones y feminidad perfecta.

I just saw the #bloodnormal ad for the first time and I'm feeling things I can't quantify except to say: Thank you for that message. ❤🤘