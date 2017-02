¿Tu móvil hace cosas extrañas? Los rayos cósmicos podrían tener la culpa

Cada vez que nuestro ordenador se queda colgado o que nuestro móvil no responde, se enciende nuestra furia contra las compañías que los fabrican: ¿tanto dinero gastado en este cacharro y me pone ERROR?

El enfado es lógico. El problema es que los gigantes de la tecnología a veces no son los culpables. En muchos casos, el responsable de los estragos que sufren nuestros dispositivos es el espacio. Los rayos cósmicos que golpean la Tierra.

"Es un problema realmente grande, pero es casi invisible para el público", manifiesta Bharat Bhuva, profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Vanderbilt (Estados Unidos), en un artículo publicado en la web de la institución.

Aunque el campo magnético de nuestro planeta es un gran escudo que nos protege de radiaciones peligrosas, no es totalmente impenetrable. Eso se traduce en millones de partículas subatómicas chocando constantemente contra nuestros cuerpos y nuestros sistemas electrónicos. No existen razones para una alarma sanitaria relacionada con esa lluvia de partículas cósmicas —los expertos aseguran que no tiene efectos destacados sobre nuestro cuerpo—, pero las redes de comunicación y nuestros dispositivos sí que pueden verse afectados, y dañados, con más facilidad.

En particular, cuando estas partículas cósmicas interactúan con los circuitos integrados de los dispositivos electrónicos, pueden llegar a alterar o invertir bits individuales de información almacenada en su memoria. Es decir, la carga eléctrica de las partículas trastoca los ceros y los unos en un fenómeno que se conoce como 'trastornos de evento único' (SEU, por sus siglas en inglés).

Millones de partículas cósmicas golpean nuestros móviles y su carga pueden alterar los 0 y 1 de algunos bits de información contenida en las memorias de los dispositivos, generando toda clase de comportamientos anómalos

En su reciente investigación, el equipo del profesor Bhuva sometió un microprocesador de 16 nanómetros a una lluvia de neutrones para simular la radiación cósmica que penetra en nuestro planeta y observó que con la fabricación de transistores de menor tamaño se está aumentado el riesgo de que nuestros dispositivos se vean afectados . Cada vez se necesita menos carga eléctrica para poder cambiar los ceros y los unos.

"El problema se está volviendo más serio conforme el tamaño de los transistores que forman los microprocesadores son más pequeños, y por tanto más sensibles a la radiación cósmica. También porque la sociedad depende cada vez más de ellos", expresó.

¿La solución?

Desafortunadamente, no podremos evitar que las partículas cósmicas golpean nuestro móvil o nuestros ordenadores, porque para eso necesitaríamos un muro de al menos tres metros protegiendo nuestros dispositivos. Para Bhuva, la solución pasa por usar materiales cada vez más resistentes a estas radiaciones y que los dispositivos incluyan en vez de un procesador, tres.

Hasta que eso ocurra, si tu pantalla del smartphone se bloque, puedes maldecir al espacio.