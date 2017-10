3-O: el paro general con el que Cataluña denunciará los abusos policiales del referéndum

Getty Images

Mañana Cataluña se paralizará. Pero no se quedará dormida.

Ante la brutalidad policial que sufrieron muchos de los que defendieron el derecho a decidir durante el referéndum de ayer, múltiples entidades de Taula per Democràcia han convocado para mañana un paro general que dará un vuelco a la actividad habitual de la jornada.

Algunos de los aspectos que lo diferencian de una huelga general es que se realizará de manera "pactada" en los centros de trabajo y que no ha nacido a causa de un conflicto laboral. Su objetivo es denunciar la "desproporción" de las acciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil que dejaron a más de 800 heridos, han explicado esta mañana en Catalunya Ràdio los líderes de UGT y CCOO, Javier Pacheco y Camil Ros, antes de abandonar la iniciativa.

La naturaleza de esta iniciativa también posibilita que mañana no solo sean los trabajadores los que defiendan a la democracia. Como han detallado en la misma emisora los líderes de los dos sindicatos mayoritarios, se espera que a este grito se sume toda la sociedad: "empresarios, comerciantes, entidades diferentes o taxistas, entre otros colectivos".

Getty Images

La diversidad de creencias políticas han llevado más tarde a los dos sindicatos a dejar de ser parte de esta causa, que impulsaron junto a las patronales de pequeñas y medianas empresas, Pimec y Cecot, y a otras organizaciones soberanistas, como Assamblea Nacional per Catalunya (ANC) y Òmnium Cultural. "Las declaraciones del president Puigdemont en la noche del 1 de octubre no dejaron lugar a dudas de que la única estrategia política que contempla el Govern es la declaración unilateral de independencia. Siendo esto así, UGT y CCOO decimos claramente que no avalamos esa posición ni esa estrategia política", han anunciado en un comunicado conjunto.

Pero para todo aquel que quiera reivindicar la independencia o denunciar los abusos policiales, la cita sigue en pie. Por el momento, está previsto que el paro general se celebre únicamente mañana. Aunque los organizadores han admitido que, en función de como se desencadenen los acontecimientos, se podría alargar hasta el 9 o 13 de octubre.

La idea de realizar una huelga general para el 3-O surgió a raíz de la macroperación de la Guardia Civil del 20S. Pero se decidió otorgar a la protesta una índole que abarcara a participantes de todas las esferas sociales después de que el referéndum se viera reprimido a base de porrazos, balas de goma y empujones. "Ante esa desproporción creemos necesario un 'paro de país'" ha indicado a Catalunya Ràdio Ros. "Necesita una respuesta en la calle y en los centros de trabajo por parte de la ciudadanía", ha añadido Ros.

La iniciativa con la que se recordará al gobierno central que el fin nunca justifica los medios se pactó ayer por la tarde en la sede de CCOO. Allí asistió el presidente de la ANC, Jordi Sánchez; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cruixat y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, entre otros. Como se evidenció con la presencia de esta última personalidad, la protesta cuenta con la aprobación del govern, que ha asegurado que no descontará el día de sueldo a los funcionarios.

Además de en manifestaciones que atestarán de pancartas Plaça Universitat y los Jardinets de Gràcia, las repercusiones del paro también se evidenciarán en el transporte público. El Departament de Treball ha establecido que los servicios funcionen al 25% en hora punta (de 06.30 a 09.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas). Aunque durante el resto de la jornada no habrá transporte garantizado. En cuanto a la sanidad, los servicios garantizarán un funcionamiento normal de urgencias y de unidades especiales de hospitales.

Catalunya tuvo la última huelga general el 14 de noviembre de 2012. Pero nunca ha vivido un paro general. No hay rastro en su historia de nada que se le asemeje más a este "parón de país" que la huelga con la que Barcelona mostró, durante la Samana Tràgica de 1909, su oposición a la guerra de Marruecos.