El Papa Francisco carga contra los 'loros cristianos' y aquellos que van a misa 'para aparentar'

El Papa Francisco considera que no tiene ningún sentido ir a misa si no crees en el valor de lo que estás haciendo. Lo ha dicho refiriéndose a aquellos que acuden a la eucaristía "por aparentar", pero que luego no cumplen con las obligaciones de ser un buen cristiano fuera de la iglesía.

El pontífice aprovechó su charla con residentes de Guidonia, un pueblo cercano a Roma, para expresar su contrariedad hacia lo que él llama "loros cristianos", esas personas que presumen de ser católicos pero luego no realizan ninguna buena acción en su día a día.

"Si digo que soy católico y voy a misa pero luego no hablo con mis padres, no ayudo a mis abuelos o a los pobres, no voy a ver a los enfermos, eso no prueba mi fe, no tiene sentido", aseguró Francisco.

A pesar de que el derecho canónico exige a los católicos acudir a la iglesia los domingos y festivos eclesiásticos, el papa opina que la fe poco tiene que ver con el presencialismo en misa. "La fe cristiana se expresa con tres cosas: las palabras, el corazón y las manos".

Durante la conversación, el papa afirmó que el perdón es básico en el cristianismo incluso si se trata de perdonar a alguien que te ha hecho mucho daño. Para ilustrar su sentencia puso el controvertido ejemplo de una mujer maltratada por su marido y aseguró que "siempre debes perdonar aunque a veces sea difícil de olvidar", porque las heridas de odio "pueden hacer daño".

Cuando los jóvenes le preguntaron sobre cuál era el regalo más grande de dios, el papa respondió que "podría decir que es la fe", aunque lo que sentía de verdad como un regalo de dios es su familia.

