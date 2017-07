La brutal paliza de la policía venezolana a un viandante durante una detención

YouTube

10 contra 1. 10 agentes armados, varios de ellos pertrechados con equipamiento antidisturbios, golpeando con la peor de las sañas a un joven que deambula solo por un aparcamiento desierto con sus shorts y su camiseta de verano.

El joven parece caminar absorto, ajeno a la presencia de la policía, exactamente igual que los otros dos civiles anónimos que se ven en el vídeo. Todos cruzan el aparcamiento a paso tranquilo, cada uno siguiendo un rumbo distinto. No parece que estén huyendo de ningún escenario de enfrentamiento con las fuerzas del orden ni que se sientan amenazados por la llegada de los agentes en sus motos.

Pero a los pocos segundos estalla la violencia.3

Toda la BRUTALIDAD de la tiranía se derrumba frente a la dignidad de un solo hombre. pic.twitter.com/np8uqcxcPZ — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 14, 2017

La líder opositora María Corina Machado compartía el vídeo a través de Twitter acompañado de unas líneas que son a la vez denuncia y mensaje de ánimo para la población crítica con el Gobierno de Maduro: “Toda la BRUTALIDAD de la tiranía se derrumba frente a la dignidad de un solo hombre”.

Lo cierto es que el vídeo no permite conocer lo que pasó antes. No brinda suficiente contexto para saber si la persona agredida estaba siendo buscada por la policía —y en ese caso, por qué motivos— o simplemente tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento justo. Hasta que alguien brinde un relato más completo de los hechos, eso no lo sabremos. Pero la violencia que despliegan estos agentes de la Guardia Nacional Bolivariana es simplemente intolerable .

Por gratuita.

Por excesiva.

Por innecesaria.

El vídeo es otra prueba más de que, a pesar de la “liberación” de Leopoldo López, que se ha presentado como un gesto de buena voluntad por parte de Maduro, la represión gubernamental contra los manifestantes continua en las calles de todo el país.

Según cifras de la Fiscalía, 91 personas han muerto en actos ciudadanos a favor y en contra del Gobierno en los últimos 94 días.

Hoy domingo, la oposición ha convocado a la población venezolana a una consulta popular con la que pretenden evidenciar el rechazo social a la Asamblea Constituyente que promueve el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, y en la que muchos ven un intento de “constitucionalizar la dictadura”.

La consulta cuenta con el aval del Parlamento, que ha invocado el derecho constitucional a la desobediencia cuando el Gobierno atropella la democracia . Desde el Gobierno, sin embargo, califican la consulta de ilegal. El diputado oficialista Pedro Carreño ha llegado a referirse al referendo como “plan golpista” .

Aunque esta vez Maduro no ha amenazado con represalias para quienes vayan a las urnas, hay miedo a la reacción del Gobierno. Por eso, los impulsores del plebiscito se han comprometido a quemar las papeletas y las listas de participación tras el recuento, para que no lleguen a manos del poder oficial.