Esta página lo sabe TODO sobre la salud femenina en cualquier parte del mundo

Cuando te vas de viaje, ninguna guía de turismo incluye el apartado de "información práctica sobre la salud ginecológica". Por mucho que rastrees internet, puede que te resulte imposible encontrar ese lugar donde venden anticonceptivos en Filipinas o una farmacia de guardia para comprar compresas en mitad de Colombia. Y si no conoces a nadie en la ciudad a la que vas, olvídate de que alguien te recomiende a una ginecóloga amable o una farmacéutica que no te interrogue sobre para qué quieres la píldora del día después.

Lani Fried, viajera infatigable de San Francisco que ahora vive en la capital de Vietnam, cayó un día en la cuenta de que cuando las mujeres viajan todas estas cuestiones a menudo quedan sin respuesta. Una mujer de viaje no suele tener ni control ni acceso a todo lo que atañe a su salud porque con demasiada frecuencia no existen recursos a su alcance. Así que Fried decidió ocuparse personalmente de cambiar la situación.

Así nació Gynopedia, un recurso online que ayuda a las mujeres de todo el planeta a acceder a cuidados ginecológicos estén donde estén.

Fried creó Gynopedia cuando se dio cuenta de que nadie estaba dispuesto las 24 horas del día a resolver sus dudas sobre su salud ginecológica estando de viaje.

"Empecé Gynopedia porque no podía encontrar nada igual", ha relatado la creadora a The Independent. "Cuando empecé a preparar mis viajes, me di cuenta de que no tenía ni idea de cómo iba a obtener anticonceptivos en la docena de países asiáticos que me había planteado visitar y eso solo fue la punta del iceberg. ¿Qué hay de las citologías anuales? ¿Qué pasa si me quedo embarazada?", cuestiona Fried.

"Una y otra vez he necesitado asesoramiento de la población local y carecía de un recurso online. Esto me enfureció tremendamente y así nació Gynopedia", ha asegurado la creadora.

Con una plantilla idéntica a la Wikipedia que Fried pagó de su bolsillo usando MediaWiki, nació la enciclopedia más grande jamás realizada sobre todo aquello que una mujer debe conocer a nivel ginecológico cuando está fuera de su casa. Temas como las leyes del país, el estigma acerca de algunos temas, el acceso a la salud reproductiva, pruebas de enfermedades de transmisión sexual o incluso frases que decir para poder acceder a tratamiento médico en un país extranjero, quedan reunidas en el proyecto de Fried.

"Las mujeres pueden no saber en qué clínicas o ginecólogos pueden confiar o dónde pueden sentirse seguras y respetadas, así como qué opciones de salud son asequibles y accesibles. Como mujeres, a menudo somos conscientes de cómo la religión, la política, la cultura y la historia pueden desempeñar un papel en la atención de la salud en nuestros países de origen. Sin embargo, es posible que no seamos conscientes de cómo estos factores funcionan en otros países", sostiene Fried.

Temas como las leyes del país, el estigma acerca de algunos temas, el acceso a la salud reproductiva, pruebas de enfermedades de transmisión sexual o incluso frases que decir para poder acceder a tratamiento médico en un país extranjero, quedan reunidas en el proyecto de Fried.

Actualmente, la Gynopedia cubre 77 países y sus ciudades principales pero se espera que con el tiempo pueda cubrir todo el planeta. Aprovechando que la página es un wiki, cualquier persona puede contribuir aportando información. Fried espera que esta enciclopedia global inspire a que las mujeres colaboren y, a la vez que se crea una base de datos de salud ginecológica mundial, se acabe también con la históricamente baja cifra de contribuyentes femeninos a la Wikipedia, que en 2011 se situó en solo el 10%.

Para su creadora, la Gynopedia es igual de útil para las mujeres que para los hombres. Sin querer establecer discriminaciones de género, Fried asegura que informaciones como las referidas a las enfermedades de transmisión sexual, el control de la natalidad o el aborto deberían ser "relevantes para todas las personas". Porque la información es poder. Y la información ginecológica es poder para cambiar la sociedad.