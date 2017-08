Este padrino utilizó un vídeo de Pornhub en el discurso de boda de su mejor amigo

Ser elegido como padrino de una boda es al mismo tiempo un honor y un marrón que te cagas, especialmente si no fuiste bendecido con el don de la palabra. Todos esperan de él un discurso como poco, emotivo, ocurrente o divertido y, a poder ser, todas al mismo tiempo.

Cuando Danny le dijo a Thom que quería que fuese su padrino, lo más probable es que empezase a correr cómo un pollo sin cabeza por el salón de su casa, "¿Y qué cojones digo yo en un discurso?". Después de devanarse los sesos durante un buen rato, llegó a la pregunta que solucionaría todos sus problemas, "qué es lo que Thom ha amado toda su vida", y no tuvo ninguna duda: "el porno".

Así que Thom decidió ponerse en contacto con Pornhub, una de las páginas porno favoritas de Danny, en la que estuvieron encantados de crearle un vídeo personalizado para reproducir en la boda.

Por suerte, la audiencia no era nada mojigata y el vídeo lo petó.

Can't believe @pornhub & my best man, Thom, pulled together for the best man's speech at my wedding!! https://t.co/PlziTlPsuB #PREMIUM!