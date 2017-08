¿Necesitas un padre en tu vida? Esta empresa te presta uno por muy poco dinero

Cody Ramírez

No es necesario tener la misma sangre para que una persona pueda convertirse en tu padre. Y más si tienes varios cientos de dólares en tu bolsillo.

En Japón, ese país donde puedes comprar o vender prácticamente cualquier cosa, donde la gente muere por trabajar, se encuentran los empleos más bizarros del mundo ( chicos guapos para hacerte llorar en el trabajo, por ejemplo) y las apariencias importan, y mucho, han inventado un sistema de padres de alquiler.

La iniciativa se llama Heart Project y fue fundada por Ryuichi Ichinokawa en 2006, en Tokio. Ofrece acompañamientos para diversas situaciones vitales y con muy variados precios. Por ejemplo, el servicio de alquiler de padres (uno de los más caros) cuesta 30.000 yenes (275 euros) por persona. Si por el contrario buscar a alguien que asista como público a tu boda, el precio es un poco menor: 15.000 yenes. Y si no tienes a nadie que pueda dar un discurso por ti, un empleado de esta empresa lo hace por tan solo 5.000 yenes.

“Cuando empecé el negocio, pensé en hacerlo yo solo, ofrecer un papel de padre para personas criadas por madres solteras y cosas así. Entonces la gente me empezó a pedir mujeres, gente joven o señores de 60 años”, cuenta el creador de este extraño negocio a Bloomberg.

Actualmente, en Heart Project trabajan más de 100 personas, a las que Ichinokawa recluta por internet. “Nunca entrevisto a la gente en persona. Todo sucede a través de Internet, por correo electrónico y teléfono. Recojo información básica sobre su disponibilidad, habilidades y apariencia”.

Entre los servicios más demandados se encuentran los trabajos para bodas (entre un 20% y un 30% de los clientes) y padres para presentar a posibles cónyuges (30%).

"La gente que viene a nosotros a menudo no tiene nadie más a quien acudir. Somos su último recurso ", explicó el creador de la peculiar iniciativa. Y añade: "hay veces en las que me pregunto , '¿Qué pasará si no ayudo a esta persona?' Tal vez sólo desemboque en una pequeña vergüenza o tal vez el daño será más profundo y lo arrastre durante toda su vida”.