Sus padres le dan 1,6 millones tras ganar la lotería y él les denuncia porque quiere más

¿Qué motivo podría tener una persona para denunciar a su padre después de que este le regale 1,6 millones de libras?

a) Reprocharle que el dinero cambió sus valores, su forma de ser y acabó por destrozar su vida. Orquestar el juicio como una protesta social contra la sociedad de consumo.

b) Reclamarle los derechos de una canción de Michael Jackson que asegura haber compuesto él, aunque ni el haya compuesto nada, ni su padre sea Michael Jackson, pero el tipo es un tarado integral.

c) Exigirle que le siga pasando más dinero porque considera que, a pesar de tener la misma edad con la que Jesucristo había montado ya su business religioso, sus viejos deberían seguir manteniéndolo de por vida.

Aunque me hubiese divertido muchísimo más escribiendo una patraña sobre la opción b), la historieta de la que vamos a hablares la que cuadra más con la naturaleza humana, la c).

El protagonista de esta historieta, que cuenta The Guardian, es un tal Michael Dawes, un zagal de 32 años con más cara que espalda que acaba de denunciar a su padre después de que este le cerrase el grifo del dinero.

A la izquierda, Michael Dawes. A la derecha James Beedle.

El padre y la madrastra de Michael, Dave y Angie, ganaron en 2011 el Euromillón, embolsándose ni más ni menos 101 millones de libras, de los cuales regaló más de millón y medio a su hijo, una suma de dinero digna de agradecer. Pero a Michael no le pareció suficiente.

Según ha explicado en su denuncia, su padre le prometió que tanto él como su pareja, James Beedle, de 34 años, no tendrían que volver a preocuparse del dinero nunca más.

Nada más ganar el premio, su padre y su madrastra le ofrecieron a Michael un millón que, según el juez, él se pulió casi en su totalidad en menos de un mes: 550.000£ en una casa en Portsmouth, 250.000£ regalado a amigos y la familia de su novio, y 30.000£ al mes en una vida de rock stars hicieron que el dinero les volase de las manos.

Dave no tenía ni idea de que su hijo había tirado de aquella forma el dinero que le había dado, así que se quedó atónito cuando en abril de 2012 le dijo que estaba casi sin blanca. Como quería ayudarle, siguió transfiriendo dinero a su cuenta. Según explicó el juez Judge Nigel Gerald, "Michael se tomó esto como una demostración de que su padre abriría la mano siempre que él lo pidiera, y de ahí extrajo la extraña conclusión de que su padre le mantendría económicamente el resto de su vida".

Angie y Dave.

En marzo de 2013 Dave y Angie aceptaron a pagar algunas de las deudas de Michael y su pareja, pero dejándoles claro que nunca les darían más dinero. Michael no ha vuelto a hablar con su padre ni su madrastra desde que se dejó caer por el cumpleaños de ella para pedirles otros 5 millones de malas maneras.

Aún así, el sigue creyendo que el problema son sus padres . "Vi como con el tiempo su actitud cambió de ser relativamente humilde a un tanto soberbia. Esperaban que la gente a su alrededor les tratara de forma diferente por su dinero", dijo Dawes en el juzgado.

Lógicamente, el juez Gerald desestimó la causa diciendo que ellos no tenían por qué "rescatar a su hijo pródigo". "No hay ninguna base por la cual ningún humano normal pudiera concluir que podían ir a por más dinero cada vez que quisieran", dijo. "A Michael se le dieron fondos para tener una vida cómoda, pero por sus propias decisiones escogió no tomar esa oportunidad, y por eso desestimo la causa".

[Vía The Guardian]