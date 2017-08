La mayoría de tradiciones de boda tiene un origen mucho más oscuro de lo que parece

Las costumbres de las bodas cambian y evolucionan al compás de las modas. Solo hace falta abrir el álbum de fotos familiar para que se nos pongan los pelillos de punta con aquellos vestidos tipo pastel de merengue que se llevaban en los ochenta.

Ni la divina de la divinas, Cindy Crawford, era capaz de superar con dignidad una sesión de fotos con una de aquellas aberraciones de tull, satén y encaje.

Pero lo cierto es que, tendencias aparte, hay muchas tradiciones que se repiten en el 99,9% de las bodas a este lado del Mississippi y de cuyo origen no tenemos ni repajolera idea. ¿Por qué el padre de la novia la acompaña del brazo al altar? ¿Será para que no se tropiece y caiga de morros por no ver un cagao con el velo? Y, a todo esto, ¿para que lleva el velo? ¿Para protegerla de una potencial reacción alérgica al polen de las flores del ramo? Y, si seguimos tirando del hilo ¿Qué sentido tiene pasearse por ahí como si fuese un jarrón andante? ¿Será que como los vestidos de novia no llevan bolsillos las pobres chicas no sabían que hacer con las manos?

Empecemos.

El vestido blanco

Según la versión que nos ha llegado a día de hoy, el vestido blanco es un símbolo de pureza, pero lo cierto es que todo empezó con una reina que decidió pasarse por el forro la moda de la época y usar un color que nadie usaba por aquel entonces.

Creo que todos hemos escuchado o asumido que las novias se vestían de blanco para dejar patente que estaban llegando vírgenes al altar. En la época de nuestras abuelas esto era algo que se tomaba bastante en serio: la que se casaba de penalti, se casaba vestida de negro, con las miraditas por encima del hombro que eso conllevaba entre los chismosos del pueblo.

En realidad hasta la era victoriana el rojo era el color más común en los vestidos de novia, pero Victoria, que era muy suya, escogió el blanco para su boca con el príncipe Alberto por el sencillo motivo de que le gustaba. Dos décadas después todo el mundo estaba casándose de blanco, y 180 años después sigue siendo el color de moda de las bodas occidentales. Victoria sí que era una influencer y no las artistas del clickbait que pululan ahora.

El ramo

El origen del ramo de la novia podría tener dos explicaciones. Si nos ceñimos al tema floral, el origen estaría en la Antigua Grecia, donde las mujeres se casaban llevando coronas de menta y caléndulas como afrodisíaco y para ahuyentar los malos espíritus. Si nos centramos en el hecho de pasear hasta el altar con algo entre las manos, parece que la tradición proviene de la época de la peste, cuando las novias llevaban consigo ajo y eneldo para tratar de mantener a raya la enfermedad.

Con el tiempo, las mujeres fueron añadiendo plantas con mejor olor, hasta llegar a crear un diccionario completo del significado que las diferentes flores aportan al ramo.

El velo

Históricamente la mujer ha sido utilizada como moneda de cambio, y los matrimonios concertados implicaban que, en muchas ocasiones, el novio y la novia se viesen por primera vez en el mismo altar. Se dice que el velo era una forma de ocultar las facciones de la novia hasta el final de la ceremonia para evitar que si el hombre no la encontraba atractiva físicamente echara patas antes de dar el sí quiero.

Hay historiadores que consideran que el velo se incorporó al outfit de la novia en la Antigua Roma. Al parecer los romanos creían que la novia podía atraer malos espíritus celosos de su felicidad el día de su boda, y el velo la protegería de que destruyeran el matrimonio. Esos demonios debían ser bastante inútiles si una cortina para la cara podía frenarlos de hacer el mal, todo sea dicho.

El padre llevando a la novia al altar

Ni el velo ejercía la función de antihistamínico contra las flores del ramo, ni el padre llevaba la novia del brazo para evitar que se tronchara al no ver tres en un burro con el velo en la cara. Las bodas eran básicamente una transacción en la que la novia era la moneda de cambio. Las mujeres pasaban con la ceremonia de la boda de pertenecer a su padre a pertenecer a su esposo, y la figura del padre en el altar no era más que la representación del cierre del negocio. ¿Arcadas? Normal.

Las damas de honor

¿La función de las damas de honor es agarrarse una buena cogorza con la novia y darle apoyo moral pre boda para que no sufra una crisis nerviosa antes de entrar en la iglesia, no? Bueno, actualmente sí, pero el origen de la tradición es bastante más creepy.

Originalmente, las damas de honor jugaban más el papel de señuelo que de mejores amigas. Las damas de honor tenían que vestirse de forma muy similar a la novia para despistar a posibles a los malos espíritus que quisieran atacarla. La gente de antes tenía mucho miedo de los malos espíritus pero, por las técnicas que utilizaban para despistarlos, en el fondo debían pensar que eran más tontos que un zapato.

A ver si aciertas a encontrar a la novia en estas fotos.

El padrino

Más que sus aptitudes como amigo, al padrino se lo valoraba por capacidades propias de un portero de discoteca o un madero. Como durante mucho tiempo la opinión de la novia era la que menos importaba a la hora de casarse, el padrino tenía la función de echar una mano si la novia trataba de huir de la boda.

También era bastante usual que algunos hombres secuestrasen a mujeres para casarse con ellas con el consentimiento de su familia, por lo que el padrino debía estar dispuesto a sacar los puños a si alguien irrumpía en la ceremonia para tratar de impedirla.

Llevar a la novia en brazos

Aunque ahora sea un gesto muy de película y de "Ey, tío, yo voy al gym", lo de llevarse a la novia en brazos no tenía de comedia romántica. Coger a la novia en volandas respondía a dos motivaciones principales. Una, llevarla a casa cuando la chica se había casado contra su voluntad y no estaba por la labor de llegar a la noche de bodas por las buenas. La otra, evitar que los malos espíritus (vaya sorpresa) se le colaran por las plantas de los pies como hongos de piscina municipal, y se cargasen el matrimonio antes de estrenarlo.