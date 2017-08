El organizador de la marcha de Charlottesville incendia las redes con un tuit cargado de odio

Joshua Roberts/Reuters

A Jason Kessler no se le ha ocurrido nada mejor que escupir a la vista de todos sobre la tumba de Heather Heyer, la mujer muerta en Charlottesville cuando un supremacista blanco decidió embestir con su coche a la multitud antiracista allí congregada.

Él, Kessler, pasa por ser el principal impulsor de esa peregrinación de supremacistas, neonazis y adeptos al Ku Klux Klan que el pasado fin de semana acabó en violencia y caos. Y lejos de lamentar lo sucedido, el hombre se ha permitido azuzar la confrontación con unas palabras en recuerdo de la víctima. Palabras soltadas en mitad de Twitter que desprecian a Heyer y celebran su muerte como una suerte de justicia histórica.

Aquí está el esputo de la vergüenza, captado por un comentarista crítico:

This is the organizer of the Unite the Right rally where Heather Heyer died. pic.twitter.com/MVnJHecLOt — Matt Pearce (@mattdpearce) August 19, 2017

“Heather Heyer era una comunista gorda y asquerosa. Los comunistas han matado a 94 millones de personas. Parece que era tiempo de revancha”.

El tuit de la discordia linkeaba a una historia en la web de inclinaciones neonazis The Daily Stormer en la que también se insultaba a Heyer y se aludía con regocijo a su muerte. Linkeaba, en pasado, porque The Daily Stomper está temporalmente offline —exiliada en la deep web— y porque el propio Kessler borró su tuit poco después de soltarlo. Entonces comenzaron las excusas.

Primero, Kessler trató de justificar su gesto diciendo que su cuenta había sido hackeada. Más tarde asumió la autoría, pero achacó su comportamiento a la mezcla de benzodiazepinas y alcohol.

“Repudio el atroz tuit que fue enviado desde mi cuenta anoche”, escribía Kessler esta mañana. “ He estado sufriendo una demoledora cantidad de estrés y amenazas de muerte. Estoy tomando ambien, xanax y anoche estuve bebiendo. A veces me despierto habiendo hecho cosas extrañas que no soy capaz de recordar”.

Las respuestas al tuit de Kessler fueron inmediatas. También desde el ámbito de la alt-right y la extrema derecha estadounidense. Uno de los primeros en distanciarse de él fue el polémico Richard Spencer. No ha sido el único.

I will no longer associate w/ Jason Kessler; no one should. Heyer's death was deeply saddening. "Payback" is a morally reprehensible idea. pic.twitter.com/MTVDL9Av3s — Richard ☝🏻Spencer (@RichardBSpencer) August 19, 2017

“No voy a relacionarme con Jason Kessler, y nadie debería. La muerte de Heyer fue un sucesos triste. La idea de la 'revancha' es moralmente reprobable”.

This is terribly wrong and vile. We should not rejoice at the people who died in Charlottesville just because we disagree with them. https://t.co/jh2KwGI7GO — Baked Alaska™ (@bakedalaska) 19 de agosto de 2017

“Esto está terriblemente mal y es terriblemente despreciable. No debemos regodearnos a costa de la gente que murió en Charlottesville simplemente porque estemos en desacuerdo con sus ideas”.

“Este tuit hace que sea imposible defenderte, y ahora también todo el rally, teniendo en cuenta que tú eras el principal organizador”.