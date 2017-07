Leopoldo López abandona la cárcel y pasa a situación de arresto domiciliario

Andres Martinez Casares/Reuters

Nicolás Maduro ha cedido a la presión. El régimen venezolano concedió ayer el arresto domiciliario al opositor Leopoldo López, el preso político más célebre de Venezuela, encarcelado desde hacía más de tres años en la prisión de Ramo Verde.

Leopoldo fue sentenciado en 2014 a 13 años y nueve meses de prisión por “instigación a la violencia” durante las movilizaciones que se sucedieron en el país durante el primer semestre de aquel año, y que se saldaron con 43 muertos. Políticos opositores y organizaciones internacionales han denunciado que el proceso que llevó a su condena fue fraudulento y se desarrolló sin garantías.

López llegaba esta madrugada a su casa escoltado por la policía política venezolana. Horas después, el líder opositor se dejó ver encaramado al muro de su residencia para agradecer el apoyo ciudadano. “ Sí se puede”, gritaba la multitud congregada en el exterior de la casa.

What a moment. Leopoldo Lopez appears to ecstatic crowd after being granted house arrest pic.twitter.com/GZj4dPvxh3