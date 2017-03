Una ley de Bangladesh podría reducir a cero años la edad mínima para casarse

Recientemente, el parlamento de Bangladesh aprobó una ley que permite el matrimonio infantil en "casos especiales". Un cambio que llevó a Human Rights Watch (HRW) a acusarle de dar un "devastador paso hacia atrás" en la lucha contra los enlaces entre menores.

La nueva ley, que aún necesita la aprobación presidencial para entrar en vigor, mantiene la edad legal de matrimonio en 18 años para las mujeres y en 21 para los hombres, pero hay excepciones en lo que han querido denominar como "casos especiales" o para casos que "beneficien" al adolescente. De este modo, se originaría un vacío legal que se teme que sea utilizado para obligar a víctimas de abusos sexuales a casarse con sus abusadores.

El grupo de activistas The Girls Not Brides dijo que al no darse ejemplos sobre cuáles serían los "casos especiales", "la edad mínima para el matrimonio sería cero".

"Nos preocupa que esta nueva ley pueda desencadenar abusos generalizados, legitimar violaciones legales, permitir que los padres puedan obligar a sus hijas a casarse con sus violadores y alentar aún más la práctica del matrimonio infantil en un país con una de las tasas más altas del mundo", dijo en un comunicado el grupo de activistas.

Sin embargo, los partidarios de la ley no lo ven así, ya que creen que los tribunales serán capaces de evitar los abusos evaluando las solicitudes de matrimonio. La ministra de Asuntos de la Mujer y los Niños, Meher Afroze Chumki, dijo que los funcionarios confirmarán próximamente en qué consisten los "casos especiales".

En estos momentos, el país tiene la segunda tasa de matrimonio infantil más alta del mundo: un 52% de la población se casa a los 18 años y un 18% a los 15, de acuerdo con Unicef. Si esta ley entra en vigor, todo indica que la tendencia irá en aumento.

