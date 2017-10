La línea telefónica que contesta a los hombres pesados con los que no quieres hablar

Getty.

— Tía, dame tu número.

— No, lo siento... Prefiero no hacerlo.

— ¿Qué pasa, tienes novio?

Cuando la conversación llega a este punto sabes muy bien lo que puede pasar. Si le dices que tienes novio, puede que te deje en paz, pero te irás a casa con la rabia de confirmar una vez más que muchos hombres nunca te respetarán como persona, solo como pertenencia de otro hombre.

Si le dices que no tienes novio, pero que simplemente no quieres darle tu número, sabes que las papeletas de que se ponga muy pesado y/o agresivo se disparan.

En ocasiones, cuando las cosas pintan mal, la solución momentánea más viable sigue siendo la de dar un número falso para que te dejen marchar.

Para ayudarnos cuando nos veamos en esta situación, desde el magazine digital Mary Sue han creado una "línea de teléfono del rechazo", The Mary Sue Rejection Hotline, un servicio gratuito para librarse de los acosadores y mandarles un mensaje una vez a salvo.

Cuando el acosador en cuestión te está presionando para que le des tú número, por las buenas o por las malas, lo único que tienes que hacer es darle el de The Mary Sue Rejection Hotline. Cuando te llame, escuchará el siguiente mensaje:

"Oh, hola. Si estás escuchando este mensaje es que has hecho a una mujer sentirse insegura o le has faltado al respeto. Por favor, aprende a recibir un 'no' por respuesta y respeta la autonomía física y emocional de las mujeres. Gracias".

Si el tipo en cuestión opta por mandar un mensaje, recibirá el mismo texto pero por escrito. La respuesta no le llegará hasta una hora después de que él te escriba, cuando tú ya estés sana y salva.

De momento el número ((646) 926-6614) solo funciona en Estados Unidos,  pero h emos contactado a The Mary Sue para saber si planean internacionalizar el servicio.

Ante una iniciativa así, es previsible que alguien pueda argumentar el típico "si no quieren dar su número a ese tipo que no se lo den, nadie les obliga", pero no lo es. Pero, desgraciadamente, no es tan sencillo. A lo largo de la vida, las mujeres nos encontramos en muchas situaciones en las que rechazar directamente un hombre puede suponernos una situación de violencia física o verbal.

Te recomendamos que hables con mujeres de tu entorno y ellas mismas te expliquen experiencias personales en las que un tipo las acosado, insultado o agredido por no querer, por ejemplo, darle su número de teléfono.

Hasta entonces, y para que te vayas haciendo a la idea de las cosas que nos pasan a las chicas cuando decimos "NO", adjunto algunos testimonios del blog When Women Refuse (cuando las mujeres se niegan).

"Acababa de cumplir los 21, me tiró los tejos en el bar. Intenté librarme de él con clase, dije que tenía que ir al baño. Me siguió. No había mucha gente en el bar, no había nadie más en el baño, me acorraló contra la pared y no me dejó marchar hasta que le di mi teléfono".

"Estaba en un club una noche con mi hermana y una amiga. Me estaba tomando un descanso de bailar y un hombre se me acercó y me pidió que bailara con él. Me negué con educación. Entonces él se vació la pinta de cerveza en su boca y me la escupió entera diciéndome 'puta lesbiana gilipollas'".

"Estaba viajando por Europa bebiendo en un bar con un grupo de gente que acababa de conocer. Uno de los tipos me invitó a su casa a pasar la noche, le dije que no. Me dijo que no era muy canadiense de mi parte, que los canadienses tenemos fama de ser educados y decir que sí. Intentó besarme y le dije que se apartara. Me llamó puta y dijo que claramente no había bebido lo suficiente".

En el caso de que estés pensando que estos deben ser casos aislados, retoma el consejo anterior coméntalos con amigas o familiares, que podrán confirmarte que, por desgracia, de raro no tienen nada.

Lo más cerca que he estado de acosar a una mujer fue pedirle el número de teléfono 3 veces prendo en Escobar Rosas.(Me dio uno falso) — rickiwarrior (@rickiwarrior) 18 de octubre de 2017

Obviamente, darle a alguien un número falso con la intención de reírse de él está mal. Hacerlo para protegerte, no.

Emm siUno me acoso por todo un evento y hasta que no le di mi número de teléfono(falso) no me dejó en paz https://t.co/1flgNERMEq — Vickⓣⓡⓤⓒy ✨ (@Aquatic_girl_) 27 de julio de 2017

Y si consideras que la mentira piadosa de una mujer que está siendo acosada es más reprochable que el acto de acoso sexual en sí, por favor, pasa por recepción al salir, que allí tu insignia oficial de "Machista orgulloso", para que al menos podamos verte venir.