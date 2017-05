La gente está criticando las pelucas para cejas sin saber cuál es su verdadera función

¿Pelucas para cejas? Ya, yo tampoco lo había escuchado en la vida. De hecho, para la mayoría de la población es un concepto que seguiría en la sombra de no ser el vídeo que veréis a continuación.

What the hell is the eyebrow wig 🤔🙈 — only one (@Flanisha) 17 de mayo de 2017

"¿Qué demonios es una peluca para cejas?".

En una publicación de Instagram del maquillador de celebrities Hung Vanngo, vemos unas manos aplicando sobre una mujer una peluca para cejas con su lace front todavía intacto.

#sold 😂 Una publicación compartida de Hung Vanngo (@hungvanngo) el 14 de May de 2017 a la(s) 10:01 PDT

Como criticar suele salir barato, y en internet es directamente gratis, muchísima gente ha saltado con el típico "Bueno, qué va a ser lo siguiente" en plan "el mundo se va a la mierda".

I seriously just saw a video of an EYEBROW WIG.... what is going on.... 🤦🏼‍♀️ — Bradi S (@bradi_s) 19 de mayo de 2017

"En serio, acabo de ver un vídeo de una PELUCA PARA CEJAS... ¿qué está pasando?".

No entiendo qué diferencia puede haber entre que alguien decida sentirse mejor pegándose unas cejas en la cara de quien lo hace poniéndose unas pestañas, unas extensiones o usando maquillaje, así que asumo que los comentarios vienen de haters de la cosmética en general y de personas que odian todas las novedades que llegan al mundo. Ya sabéis, esa gente a la que todavía le molesta que les hayan puesto cámaras a los teléfonos móviles.

Eyebrow wigs ? No. No. No. No. No. Wtf is happening with this world. — Martinis & Mascara (@PinkGossipGirrl) 18 de mayo de 2017

"¿Pelucas para cejas. No, no, no, no. ¿Qué coño está pasando con este mundo?".

why are eyebrow wigs a thing — rose (@gunsforfist) 18 de mayo de 2017

"¿Por qué existen las pelucas para cejas?".

El caso es que ni los unos ni los otros parecen tener claro cuál es la función principal de estas pelucas: ayudar a las personas que, por quimioterapia, alopecia o tricotilomanía han perdido las suyas. Podéis ver un ejemplo en este vídeo de una chica con alopecia.

All these people salty over eyebrow wigs. These can be used by chemo patients or people with alopecia. Quit being rude — Sgt. Plep (@DJ_Platypus) 18 de mayo de 2017

"Toda esta gente criticona con las pelucas para cejas, pueden ser usadas por pacientes de quimioterapia o con alopecia. Ya basta de ser maleducados".

Y, para no variar, algún SJW tenía que indignarse con que personas que no sufren ninguna patología decidan utilizarlas como accesorio de moda, porque hay personas que son así, que si no se indignan por algo revientan.

This week in privilege: beauty bloggers take eyebrow wigs meant for those with hair loss and make fashun trend — Monica Karpinski (@monkarpi) 18 de mayo de 2017

"Esta semana en 'privilegio': blogueros de moda usan pelucas para cejas que se supone que son para pacientes con pérdida de pelo y las hacen una tendencia de moda".

Gente, es pelo pegado en la cara, chill.