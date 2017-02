“Mi nombre es Cassidy Trevan y fui violada por mis compañeros de escuela”

Cassidy Trevan fue violada cuando tenía 13 años. Lo hicieron sus compañeros de escuela, los mismos que llevaban tiempo haciéndole bullying. Dos años más tarde, cuando tenía 15, Cassidy decidió quitarse la vida incapaz de seguir viviendo con la angustia que le causó la experiencia.

Ahora, su madre ha decidido publicar la carta que ella escribió unos minutos antes de despedirse para siempre del mundo. Según la adolescente, el propósito de la misiva era el de advertir a otros estudiantes de su ciudad, Melbourne, sobre lo que ella había sufrido en una escuela que a pesar de conocer su caso nunca hizo nada para ayudarla.

Cassidy detalla de forma muy directa cómo fue acosada incluso después de cambiarse de colegio y de casa. "Todavía me contactan estudiantes que nunca he conocido y se ponen en contacto conmigo por Facebook para llamarme 'zorra'. Me he cambiado de escuela, me he cambiado de casa y aún así me contactan y me acosan".

Su testimonio no solo sirve para los adolescentes de Melbourne, sino para todos aquellos que alguna vez fueron acosados o viven un momento de bullying. "Si alguien trata de hacerte esto, confía en mí, merece la pena luchar. ¡Lucha! Si no lo haces te arrepentirás el resto de tu vida como yo. Puedes hacerlo", sostiene en la carta.

Los violadores de Cassidy nunca fueron condenados porque ella no se sintió con fuerzas de hacer una declaración formal contra ellos. Sus nombres tampoco aparecen en la misiva.

Reproducimos la totalidad de la carta aquí:

"Yo era una estudiante de (nombre omitido) y fui violada por algunos de los estudiantes que aún asisten a esa institución. Sé que esto suena probablemente como una búsqueda de atención pero está muy lejos de serlo. Tengo muchas razones para hacer esto que también explicaré.

Mi objetivo es advertir a otras personas (mayormente estudiantes pero también los padres) sobre lo que pasó porque estoy preocupada de que si me lo pudieron hacer a mí lo podrían hacer a otros niños como yo, o al menos intentarlo. Usted tiene realmente el poder de evitar que esto suceda. Recuerde que las personas que me hicieron esto eran estudiantes de la escuela (nombre omitido). Es difícil de creer, lo sé. Pero es verdad.

No estoy haciendo esto por venganza a aquellos alumnos que me violaron, que prepararon la violación, que me acosaron por la violación, que se burlaron de mí acerca de la violación ni nada de eso. Tampoco estoy haciendo esto para buscar atención, como he mencionado antes, quiero que esto quede claro.

Estoy haciendo esto porque más de 1.500 alumnos de 7-12 años están matriculados en la escuela y tienen que ser advertidos. Siento que debo hacerlo por lo que me pasó a mí y porque el personal de la escuela no hizo nada para ayudarme (algo de lo que hablaré más adelante). Ahora es mi deber advertir a todos para hacerles conscientes de lo que sucedió.

Pero también estoy haciendo esto por mí misma. Quiero finalmente después de un año y medio que me dejen sola. Es sorprendente la cantidad de estudiantes en la escuela (nombre omitido) que han oído hablar de mí y que siguen montando historias sobre mí a día de hoy. Todavía me contactan estudiantes que nunca he conocido y se ponen en contacto conmigo por Facebook para llamarme 'zorra'. Me he cambiado de escuela, me he cambiado de casa y aún así me contactan y me acosan. No puedo evitar que la gente difunda rumores pero al menos puedo probar y difundir lo que realmente sucedió ya que se habla de todos modos. Pero como ya he dicho, honestamente esto es para los estudiantes que no son conscientes de ello y que están en peligro por esos alumnos.

Mi nombre es Cassidy Trevan y fui violada.

Si alguien trata de hacerte esto, confía en mí, merece la pena luchar. ¡Lucha! Si no lo haces te arrepentirás el resto de tu vida como yo. Puedes hacerlo.

Ten cuidado. Esa es mi advertencia. Cuídate".