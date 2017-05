320.000 menores entre 12 y 17 años están casadas en México

Casarse en lugar de ir a la escuela es una práctica cada vez más habitual en México.

Un estudio de la Ford Foundation citado por The Guardian revela que 320.000 niñas de entre 12 y 17 años participan en matrimonios infantiles en el país norteamericano. La tendencia al alza es opuesta a la de la toda la región, donde el matrimonio infantil disminuye.

Para el 83% de las niñas casadas, que son las que han dejado la escuela, el compromiso no sólo implica perder la infancia, sino también la educación. El 70% de las menores viven con un hombre al menos 11 años mayor que ellas.

El informe será publicado el próximo mes. Hace unas semanas, el secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), Luis Almagro, denunció: "Con una de cada cinco niñas casadas o viviendo en uniones informales antes de los 18, estamos perdiendo generaciones enteras para la pobreza, la discriminación y la violencia".

Con un 10% de las niñas casadas antes de los 15, México es por su ratio el octavo país de la región con más matrimonios infantiles según un estudio de la ONG Girls Not Brides, que muestra a Nicaragua y Brasil encabezando esta estadística.

Muchos estados de México no cumplen la ley de 2014 que fija en 18 la edad mínima legal para casarse, o bien han creado excepciones.

6.8 million women aged 15-54 in Mexico were married before their 18th birthday https://t.co/bJWzXQIKgM #endchildmarriage