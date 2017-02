Pasajeros abandonan el avión después de ver el estado en el que llegó la piloto

Los motivos por los que se puede retrasar un vuelo son de lo más dispares. Un radar estropeado, varios tripulantes perdidos o un piloto con indigestión pueden ocasionar que llegues tarde a tu destino. Pero lo que ha ocurrido en el aeropuerto Austin es de lo más extravagante.

Antes de que despegara el vuelo 455 de United Airlines con destino a San Francisco, la piloto del avión sufrió una grave crisis nerviosa que provocó que el vuelo se retrasara 90 minutos y ella fuera sustituida.

Después de llegar varios minutos tarde, la oficial llegó con una gorra de béisbol y con ropa de calle. Se colocó delante de todos, cogió el micrófono y comenzó a hablar por el altavoz.

“Lo siento, estoy pasando por un divorcio y por eso he llegado tarde. ¿Creéis que puedo pilotar sin llevar el uniforme? Podéis votar si me cambio o no, aunque creo que estoy más guapa así”. Algo similar dijo en primer lugar, lo que muchos lo vieron como una broma entrañable que no debían tenerle en cuenta.

Sin embargo, continuó con su discurso. “No me importa si habéis votado a Trump o a Clinton, los dos son estúpidos”, dijo más tarde, según explica el pasajero Randy Reiss en su Twitter. En un momento dado, también comenzó a clasificar a los pasajeros de las primeras filas según si eran blancos y negros, sin ningún motivo aparente.

Then she identified an interracial couple in first class, I think in an effort to say "yay unity" but it was was awkward.