Nadie habla de la gran importancia que tendrá el partido neonazi en el nuevo gobierno alemán

Buenos días, el día de hoy estará marcado por la paz entre los dos gobiernos de facto de Palestina y el azote del huracan María sobre las zonas devastadas por el Irma:

Hamas ha aceptado disolver su gobierno en la franja de Gaza. El movimiento islamista cumple así con las peticiones de Egipto y acepta reconciliarse con el partido Al Fatah del presidente palestino Mahmud Abbas, formar un gobierno de unidad y convocar elecciones. Hamas gobierna Gaza desde 2007, desde que se hizo con el control de toda la franja tras ganar el conflicto con Al Fatah, año que culminó con dos gobiernos paralelos en los territorios palestinos.

A seis días de las elecciones en Alemania, las encuestas anticipan que el partido neonazi Alternativa por Alemania conseguirá posicionarse como tercera fuerza política. AfD conseguiría el 24 de septiembre el 11% de los votos, solo por detrás del partido ganador, la CDU de Merkel con el 36% de los votos, y el socialista de Schulz, que apenas llegaría 22%.

Trump se está planteando cerrar la embajada de EEUU en Cuba a raíz de los ataques ultrasónicos sufridos por los diplomáticos hace unas semanas. A finales de agosto saltaba la alarma después de que diplomáticos estadounidenses y canadienses denunciar haber sido víctimas de un "arma sónica" que les había dejado graves secuelas como intensos dolores de cabeza. A pesar de que aún no se sabe quién provocó los daños, el secretario de Estado, Rex Tillerson, abrió la puerta al cierre de la embajada al declarar este domingo en una entrevista que considera que los incidentes son "muy graves".

El boletín oficial de Cataluña publica la suspensión de manera cautelar la ley de referéndum haciendo caso a la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre. La suspensión ha aparecido en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 11 días después de que fuera dictada por el TC.

La Comisión Europea publicará este lunes una lista de impuestos a compañías como Google o Amazon para gravar de forma justa sus actividades. Para la UE, el problema con las empresas digitales radica en que escapan de control porque el impuesto de sociedades se aplica en función de dónde esté su sede física.

La tormenta María pasa a la categoría de huracán y amenaza las zonas que ya han sido devastadas por Irma. El huracán está a 200 kilómetros de Barbados y en unas horas aterrizará en el Caribe. Mientras, al otro lado del mundo Japón se prepara para la llegada del Tifón Talim. 640.000 personas ya están en alerta de evacuación.

Un iceberg tres veces más grande que México navega sin rumbo por el océano. Nuevas imágenes de satélite confirman que el iceberg A68, uno de los más grandes de la historia, acaba de desprenderse de la Antártida. Tiene un tamaño de 5.800 kilómetros cuadrados y podría partirse en numerosos fragmentos que dificultaría la navegación de los barcos. Los científicos no se ponen de acuerdo con respecto a si las causas del desprendimiento tienen que ver con el calentamiento global o con un proceso natural que sufren los icebergs cada cierto tiempo.

#LarsenC 's iceberg #A68 continues to drift in the today's 16/9 vs. 13/9 @ESA_EO #sentinel1 composites pic.twitter.com/e8ncIv59v9