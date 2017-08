Detrás de meme del “novio infiel” hay mucho más drama de lo que parece

Shutterstock.

En muchas ocasiones, las fotos de stock parecen imágenes sacadas de las ensoñaciones raras de un loco en coma. Por poner algunos ejemplos:

De cuando en vez una de estas perlas es descubierta por algún oficinista aburrido y acaba filtrándose y convirtiéndose en forma de meme para el uso y disfrute de todos.

Según Knowyourmeme, la fotografía que nos ocupa apareció por primera vez el pasado febrero en la cuenta de Instagram _dekhbhai_, en la que la subieron junto con la frase "etiqueta a un amigo que se enamore cada mes.

Tag that Aawara dil fhek aashiq 😂 Una publicación compartida de DekhBhai Funny Bollywood Meme😂 (@_dekhbhai_) el 23 de Feb de 2017 a la(s) 8:01 PST

Después de casi 30.000 likes, la imagen cayó en el olvido durante unos meses hasta que el pasado día 19, un usuario de Twitter la compartió superponiendo letreros sobre los protagonistas, haciendo la coñita de que el "novio distraído" representa a la juventud, su novia al capitalismo, y la chica con la que se le van los ojos, al socialismo.

Durante los siguientes días, algunas de estas imágenes alcanzaron más de 100.000 retuits.

Acabábamos de contemplar el nacimiento de un meme.

Algunos lo llaman "hombre mirando a otra mujer".

Pero "novio distraído nos chana bastante más.

these aren't even jokes this is deadass what happened pic.twitter.com/L15F8Ek9yC — gorgeous hag (@ashaggreyjoy) 22 de agosto de 2017

The only kind of jealous girlfriend meme I can relate to 😂😂 pic.twitter.com/zLRqPf13CB — inola🐁 (@Official_Howe) 22 de agosto de 2017

Lo cierto es que, como pasa siempre con las fotos de stock, esta no es más que una de varias de una serie en la que se representa un mismo concepto de diferentes formas para poder adaptarse a las necesidades específicas del cliente y el novio distraído es bastante más cabrón de lo que en un primer momento nos habíamos imaginado...

¿Mientras le propones matrimonio también, r u kidding me?

STOP I DIDN'T KNOW THERE WERE MULTIPLE PICS FJDJDDJDJD GIRL WYD DROP HIS CRUSTY ASS pic.twitter.com/eGi1oQ4XYz — ria (@BTSlNTRO) 24 de agosto de 2017

Y al rebuscar en Shutterstock los encontremos con que la situación era aún más complicada de lo que esperábamos.

Parece que al novio despistado se le iban más que los ojos...

... bastante más.

Y que ella finalmente decidió tomarse las cosas con la misma filosofía.

Dios, solo espero que no se casara con ese bandarra.

En todo caso, este meme está alcanzando unos niveles de metalenguaje internetero únicos.

i am on meme levels unheard of pic.twitter.com/WaGYcXweGg — leon (@leyawn) 24 de agosto de 2017

Que no son más que una excusa, como todos los memes, para perder el tiempo mientras ignoras todas tus responsabilidades.