Dos musulmanes recaudan más de $100.000 para reparar un cementerio judío

El fin de semana pasado, unos desconocidos profanaron un cementerio judío con 124 años de historia. Al menos 200 lápidas del Chesed Shel Emeth, en la ciudad de San Luis, sufrieron actos vandálicos. De manera espontánea e inesperada, quienes se pusieron en marcha para arreglar los destrozos y reparar la ofensa no fueron los propios judíos, si no dos activistas musulmanes por los derechos civiles.

Linda Mansour y Tarek el-Messidi lanzaron una campaña por internet para pedir a la comunidad musulmana 20.000 dólares para arreglar el cementerio. Pusieron de plazo hasta marzo, pero su sorpresa fue que, en tan solo un día, ya había recaudado 100.000 dólares.

Ante la sorpresa que expresaron algunos perfiles en las redes sociales por su acción, Mansour contestó: “¿Acaso no hablamos de seres humanos”. En un post de Facebook habló de que "la solidaridad es un verbo, no un sustantivo", haciendo un llamamiento a actuar ante este tipo de casos contra comunidades concretas.

El ataque al cementerio (que todavía se investiga, sin conocerse la autoría) se produce al mismo tiempo de una serie de amenazas contra centros culturales judíos en Estados Unidos. Solo el fin de semana, este tipo de centros comunitarios recibieron 11 amenazas de bomba. Aún está por determinar si se tratan de amenazas reales.

En relación a esto, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, emitió una dura condena contra todo tipo de crímenes y actitudes de odio, y defendió el ejercicio de las libertades individuales.

Por su parte, el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas quiso aportar su ayuda y ha ofrecido 5.000 dólares por informaciones que conduzcan a determinar el origen de las amenazas de bomba contra los centros judíos.

Ambas acciones, la de los activistas y la del Consejo, han despertado la admiración de miles de personas, sobre todo de la comunidad judía, que han expresado su agradecimiento a través de mensajes en las redes sociales.

