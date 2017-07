Captan el momento en que un musulmán es víctima de un abuso policial

Shamoon se dirigía a la London Central Mosque en Regent’s Park para su oración del viernes cuando una mujer paró a dos policías y les pidió que lo registraran. ¿El motivo? Llevaba “demasiadas capas de ropa”.

La temperatura era de 25 grados y la policía consideró que era anómalo que este hombre vistiera 3 capas de ropa cuando se dirigía a la mezquita para el Jummah Salat el pasado viernes.

Ante la sospecha de la mujer de paisano de que la indumentaria del musulmán pudiera esconder armas, dos agentes de policía lo pararon y lo enmanillaron.

En ese momento, otro musulmán residente a Londres que también iba de camino a la mezquita decidió grabar la detención.

El cámara tranquilizó a Shamoon e insistió en inglés que entendía que los agentes “están haciendo su trabajo”.

Los agentes tomaron la fecha de nacimiento, la dirección y el nombre de Shamoon, el musulmán “demasiado vestido”.

Dado que no encontrarOn ningún arma, le dejaron marcharse enseguida, pero el vídeo ha ha reafirmado a algunos islamófobos y ha molestado a bastantes musulmanes en las redes.

"Lógico"

Maybe it's because some Muslims are committing acts of terrorism

"Quizás es porque algunos musulmanes cometen actos de terrorismo"

I love how he handled the situation. It shows he is pure and innocent. 👏🏻👏🏻

"Me encanta cómo ha manejado la situación. Demuestra que es puro e inocente"

We dont have any problem for their no clothes or too short clothes...then why they always have with our some excess clothes...???