Un joven está cruzando toda Canadá a pie para que los pueblos indígenas tengan agua

Hasan Syed odia correr. Nunca se ha entrenado para ello porque, siendo honesto, reconoce que en la vida le ha gustado. Pero desde el pasado 10 de abril hace cada día 30 kilómetros para abarcar los 4.300 kilómetros que separan Vancouver de Ottawa.

Ha sido la forma escogida para reclamar dignidad para las comunidades indígenas de Canadá. Merecen algo tan simple como poder beber agua sin la preocupación de que puedan enfermar o morir.

Desde hace décadas, los pueblos de la reserva de Grassy Narrows First Nations, una localidad al suroeste de Ontario, no tienen agua potable. Una fabrica vertió contaminantes químicos a los lagos y arruinó sus vidas. El problema en otras comunidades, en diez provincias de Canadá, es que simplemente no tienen suministro y se ven obligados a hervir agua sucia para no ver su salud perjudicada.

Syed, que emigró de Pakistán a Canadá cuando tenía 10 años, jamás imaginó que en un país desarrollado tendría que ver a su madre hirviendo agua en una olla para la familia como solía ser habitual donde nació. "Como inmigrante, viniendo aquí, pensé que todo era genial. Entonces se rompió el pequeño cuento de hadas que tenía", dijo a The Verge.

Mientras que los habitantes de las ciudades 'disfrutan' de este servicio tan básico, en localidades de pueblos indígenas necesitan unidades de filtración de agua que muchos no se pueden permitir. La injusticia ha llevado a Syed a esta marcha y a recaudar fondos en GoFundMe. Cien personas ya han donado casi 13.000 dólares, pero sigue siendo una cantidad insuficiente.

"Ya hemos sido desplazados de nuestra patria original", expresó un amigo suyo Coty Zachariach, miembro de los Mohawks. "Para mí significa mucho poner en la infraestructura en nuestras comunidades para que podamos estar sanos".

Syed calcula que llegará a Ottawa en octubre. Mientras se reúne con los líderes locales por el camino, espera que el país se conciencie y se haga justicia.