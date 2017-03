Un centenar de mujeres forma una cadena humana por la paz en Londres

Ayer un grupo de alrededor de 100 mujeres decidió ocupar el puente que hacía tan solo 3 días había sido el escenario del terror para transformarlo en un símbolo de paz y esperanza.

Vestidas de azul y unidas formando una gran cadena humana, mujeres de distintas edades, credos y nacionalidades se plantaron durante 5 minutos en el puente de Westminster en una muestra de solidaridad con las víctimas del ataque del 22 de marzo.

Ese día, justo en el mismo puente, Khalid Masood conducía un todoterreno mientras iba atropellando a todo aquel que se encontrara a su paso. Al llegar al Parlamento, apuñaló hasta la muerte a un policía de Scotland Yard antes de ser abatido a tiros por las autoridades.

El evento fue organizado por las Women's March On London, el grupo que participó en las manifestaciones a favor de los derechos de las mujeres que se realizaron tras la toma de posesión de Trump.

La mayoría de mujeres que participaron eran musulmanas que querían demostrar una vez más el rechazo de su religión a la violencia y al terrorismo. Entre ellas se encontraba Sarah Waseem, una mujer de 57 que declaró a la BBC que la fe del Islam “condena totalmente la violencia de cualquier tipo. Cuando ocurre un ataque en Londres, es un ataque contra mí, es un ataque contra todos nosotros. Es detestable”.

Las organizadoras habilitaron el hashtag #WeStandTogether para que todo aquel que quisiera se pudiera unir a esta conversación sobre la paz.

En él, numerosas personas mostraron su solidaridad y apoyo a las víctimas del atentado del pasado miércoles.

This is what solidarity looks like! Photos from Sunday on the #WestminsterBridge by @elaineaemmott. #WeStandTogether @womensmarchlon pic.twitter.com/O76mQGyrcP