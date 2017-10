Esta mujer podría estar a punto de ir a prisión por negarse a vacunar a su hijo

Getty Images

Rebecca Bredow podría ir a prisión por haberse negado a vacunar a su hijo. Después de agotar el lapso de una semana que le dieron el 27 de setiembre los jueces del Condado de Oakland para hacerlo, tendrá que comparecer durante esta mañana (hora local) en la corte que terminará dictaminando su destino.

Esta decisión la llevó a sumergirse en una batalla legal con su exmarido, Jason Horne. Él sostiene que su hijo de 9 años debe ser vacunado para protegerse de afecciones potencialmente mortales y de otras más comunes como el sarampión, las paperas y la rubéola. Ella teme que enferme después de que una jeringuilla haya perforado su piel. "Dios no quiera que una inyección le hiciese daño. Tendría que cuidar de él", dijo Bredow. "Elijo no vacunar, pero es mi elección. No estoy en contra de las vacunas, tendría que ser una decisión personal de cada uno", añadió. Pero Horne cree que las razón que sustenta la opción de su exesposa no es otra que querer sabotear los derechos de la custodia compartida, según indicó a través de su abogado.

Michigan mom says she could face jail time for not vaccinating her son https://t.co/GptAzeraww — US Vax News (@usvaxnews) 29 de septiembre de 2017

En algunas ocasiones se utilizan inyecciones para evitar virus que, quizás, no llegarían ni a rozar a la mayoría. Como es el caso del papiloma, que además de que su vacuna no es imprescindible, en España ha dejado secuelas que han cambiado la vida a miles de víctimas.

Pero, ¿existen razones para mirarlas a todas con recelo?

Las rigurosas pruebas a las que son sometidas y el hecho de que sin ellas el índice de mortalidad sería más elevado, hacen que la respuesta sea no. Especialmente para aquellas que combaten afecciones letales. Una prueba de ello es que entre el 2000 y el 2015 las muertes se desplomaron un 79% en todo el mundo. Gran parte de ello fue gracias a la introducción de la vacuna del sarampión.