La foto viral de esta mujer está mostrando al mundo el aspecto real del cuerpo postparto

Imagen vía Instagram raisingyoungloves

Elise Grossman es australiana y madre de tres hijas. El pasado mes de julio compartió una foto de su cuerpo nada más dar a luz con el objetivo de mostrar a otras mujeres que es lo que sucede.

Y, no, la barriga no desaparece nada más nacer el bebé.

En los últimos días la imagen se ha viralizado, provocando un debate entre quienes apoyan el acto de Elise y los que la critican por compartir una imagen tan íntima.

"Hablemos sobre los cuerpos después del parto. Le pedí a @belleverdiglionephotography que me tomase esta foto unas horas después de dar a luz a Willa, en mi estado más crudo y vulnerable. Sentía dolor y estaba abrumada por una marea de emociones. Exaltada de haber dado la bienvenida a nuestra pequeña niña y empoderada y orgullosa de lo que mi cuerpo y yo acabábamos de hacer. Es un sentimiento extraño mirar hacia abajo y todavía ver una barriga abultada, a pesar de estar sosteniendo a tu bebé en brazos, incluso después de haber pasado por ello tres veces. No es fácil llegar a casa con un bebé y tener que seguir llevando ropa de embarazada. Con mi primera hija pensaba que todo volvería rápidamente a su sitio. Todo el mundo me decía, 'eres joven, perderás esos kilos en un santiamén'. Pero sabéis qué, nunca lo hice. Con cada bebé he ganado un par de kilos y unas cuantas estrías más. Solía sentir que tenía que cubrirme en ese estado postparto. No quería ver mi cuerpo en estado, ¿así que por qué nadie iba a querer verlo? Me ha costado tener tres hijos, pero finalmente me he dado cuenta de que mi cuerpo postparto no es algo que esconder. Estoy más que orgullosa de lo que este cuerpo ha dado y ha sacrificado. Estoy agradecida de que mi cuerpo sea capaz de soportar y dar a luz a bebés de forma natural. No estoy avergonzada de mis muchas nuevas marcas y mi cuerpo postparto, y tú tampoco deberías. Celebremos los cuerpos postparto en toda su gloria. El cuerpo femenino es increíble y estoy muy orgullosa de lo que el mío ha conseguido".

Willa Fleur, it seems like we've known you for eternity, you've just slipped into our life without even a hiccup. The joy you have brought us in just 6 short days blows my mind and my heart ❤ Thank you @belleverdiglionephotography for capturing all these precious moments for us to treasure always! This one especially gave me all the feels 😭😍😍😍😍 Una publicación compartida de Formerly eliseraquel (@raisingyoungloves) el 8 de Jul de 2017 a la(s) 1:29 PDT

Por lo que Elise decidió hacer un segundo post explicando porque consideraba tan importante compartir una imagen honesta del aspecto que tiene el cuerpo de una mujer en los momentos posteriores al parto.

" Mi fotografía postparto ha sido compartida unas cuantas veces en Internet durante esta pasada semana, y aunque he recibido una gran cantidad de apoyos y he visto a otras muchas mujeres compartiendo sus historias postparto, también vi a mucha gente cuestionando mi decisión de compartir una foto personal públicamente en Internet. Así que me gustaría explicar por qué. Cuando estaba embarazada de Peyton realmente no tenía ni idea de cómo era en realidad el postparto, y no lo entiendes hasta que tienes un bebé. Fui una de las primeras en quedarme embarazada entre mis amigas, así que no tenía un grupo de apoyo al que preguntar cosas sobre el embarazo y el parto. Mi doctor estaba más preocupado por programar una fecha de inducción médicamente innecesaria que en explicarme cómo iba a ser el postparto. Nadie me dijo la realidad del cuarto trimestre. No tenía ni idea de que se me iba a ver tan embarazada incluso después de haber dado a luz. Todo el mundo me dijo que era joven, que me recuperaría al momento, y yo me lo creí. Como muchas otras mujeres hacen, solía mirar los medios, a las famosas que mostraban su cuerpo de top models un par de semanas después de parir. Pensaba que sería igual para mí. Así que cuando volví a casa del hospital cuatro días después de haber dado a luz con aspecto de estar embarazada de seis meses, pensé que había tenido que hacer algo mal. ¿Cómo era posible que no volviese a la normalidad al momento como todo el mundo me dijo? ¿Cómo era posible que me llevase un año entero volver a entrar en mis vaqueros de antes de tener al bebé? Bueno, para muchas mujeres, y para mí, esa imagen de post parto que me habían pintado en la cabeza no era realista. Hay mucha presión por parte de la sociedad y nosotras mismas por tener un cierto aspecto después de dar a luz, pero para muchas ese no es el caso, ¡y está bien! Colgué la foto porque esperaba que alguien me hubiese dicho qué podría pasarle a mi cuerpo y mi mente de forma realista. El cuarto trimestre es un tema tabú. Quiero que otras madres que también han caminado en mis zapatos sepan que no están solas. Que lo que sea que pase en su viaje postparto, está bien, es normal y debería ser alabado. ¡Lo hice por mí, por ti y por ella!".

Elise, esas niñas son muy afortunadas de tener a una madre como tú como referente.