Esta mujer tuvo sexo mientras amamantaba a su bebé y todo el mundo está flipando

Esta es Tasha Maile, la youtuber de San Diego detrás del canal The Spiritual Tasha Mama. En sus vídeos Tasha habla con naturalidad sobre maternidad y veganismo, respondiendo sin tapujos a las dudas de otras madres mientras amamanta a sus hijos frente a la cámara.

Hace algo más de un año, Tasha subió un vídeo tratando un polémico tema por el que muchas mujeres le habían preguntado, ¿está mal mantener relaciones sexuales mientras das de mamar a tu bebé?

"Muchas personas me han preguntado si está bien amamantar y tener sexo... recuerdo a mi bebé quedándose dormido sobre mí, mientras mamaba, y a mi ex marido y a mí teniendo sexo desde atrás, no hay nada malo en hacer el amor, en absoluto, nunca. Así que disfrutadlo. Disfrutad de vosotros mismos. Disfrutad de vuestras fantasías".

El vídeo ha puesto a la youtuber en el punto de mira, por lo que recientemente fue entrevistada en el programa británico The Morning en el que tuvo la oportunidad de defenderse.

Aunque se trata de un tema en el que me cuesta un poco posicionarme, lo que sí he tenido claro desde el minuto 1 es que no me gusta nada la actitud que los presentadores del programa tienen con esta mujer. Les falta la placa y la porra para ser oficialmente la moral police.

Incluso en algún momento le cuestionan el hecho de que otros vayan a mirar sus vídeos con "otras intenciones", como si ella fuera la responsable de que alguien decida masturbarse mirando como alimenta a sus bebés.

Porque sí, estos tipos existen (mirad sino este blog), pero juzgarla a ella porque haya pajeros sobrevolando su canal es lo mismo que justificar el acoso callejero o la violación por la cantidad de tela que decidamos echarnos encima las mujeres.

Tasha deja muy claro que la seguridad de el bebé en ningún momento estuvo en riesgo, que estaba dormido, y que en cualquier caso, con tres meses no podría enterarse de lo que estaba sucediendo. Aunque a nivel racional considere que no está mal, hay una parte de mí a la que toda la escena le resulta un poco creepy. Estoy segura de que, por muy atea que sea, si me chirría es porque inconscientemente estoy mirando la situación con ojos de señora católica. Y me estoy dando un poco de rabia a mí misma por ello, que conste.

Para intentar ver las cosas con un poco más de claridad, he preguntado a varios compañeros de PlayGround para conocer su opinión. Igual que en internet, por aquí las opiniones no pueden estar más divididas:

"Esto es como cagar cuando comes. No me parece lo más atroz que se haya hecho en el mundo pero creo que hay un momento para cada cosa en el día, no había ninguna necesidad".

"Partiendo de la base de que físicamente es incómodo (no sé qué postura del kamasutra es más compatible con tener a un bebé en el pecho) no me parece mal mientras la criatura no se entere de lo que está pasando. Yo no lo haría (al igual que me da mal rollo follar mientras me miran mis gatas), pero entendería perfectamente a alguien que pudiera compatibilizarlo".

" A mí me parece que esta chica tiene problemas psicológicos y éticos. No sabe distinguir entre su rol de mama y su rol de sexy mama. Y se llama a sí misma 'spiritual', que ya completa su perfil. Me parece que tiene serios problemas con el tema del sexo y con la manía que tiene de mostrar sus pechos en redes sociales. Estas enfermedades tienen nombres. Me recuerda al momento de la película Nymphomaniac donde la protagonista decidió dejar el tratamiento e hizo una fuerte declaración para justificarse...muy potente (igual que este mensaje de la spiritual sexy mama) pero muy triste".

"Como padre que soy, en su momento tuve calentones con el bebé muy cerca nuestro (en la cama) y no seguimos adelante porque el tema era bastante creepy. En mi opinión, hay momentos para todo e intentaría mantener separados sexo y lactancia. Aunque cierto es que durante la lactancia poco tiempo se encuentra para el sexo..."

"Yo creo que mientras el bebé no haya sido puesto en riesgo de golpes, etc. no tiene que haber problema. A esas edades no existe la moral, tampoco considero el placer como algo inmoral. Sentido común sí, Jesucristo no".

" Creo que es raro de cojones. Porque son dos actividades independientes y que al unirse dejas de pensar en una cosa para hacer la otra. Una cosa es que tengas sexo estando cerca el bebé, acostado en su cama, puedo entender que alguna pareja lo haya hecho. Pero en el momento que hay contacto físico estando la mujer en pleno acto sexual, el hecho de amamantar adquiere otra connotación que no debería. Es bizarro, aún y que el bebé carezca de consciencia, que su mamá pueda excitarse sexualmente por algún contacto que tenga con su hijo, en nuestra cultura, es bizarro".

"Yo creo que es tan sencillo como que no es necesario, que hay tiempo para una cosa y tiempo para la otra. La única explicación posible a hacerlo sería el morbo y, allá cada uno con sus fetiches sexuales y las ganas de hacerlos públicos, pero, insisto no es necesario".

"Creo que el problema lo tendría yo misma si me encontrara en la situación, no tanto por el bebé que tampoco creo que le haga ningún daño. No creo que me excitara demasiado tener sexo con un bebé en brazos, bebé o niño o lo que fuera, dormido o no. Si teniendo una perra ya me parece inviable hacerlo delante de ella... no me imagino con un bebé en brazos".

"Cada uno puede hacer lo que le plazca, y más en el sexo. Aunque suelo poner el límite en 'mientras no haga daño a nadie'. Dudo que un bebé de 3 meses pueda sentirse molesto por presenciar sexo entre su madre y otra persona; ahora bien, todos sabemos cuan recurrente es el trauma infantil de escuchar a nuestros padres manteniendo relaciones sexuales. No sé qué clase de pulsión freudiana hay por ahí pero está claro que puede darte pesadillas. Por otro lado, si lo piensas bien, es posible que esas 'pesadillas' y lo traumático que nos parece escuchar a nuestros padres hacer lo que hicieron para que nosotros estuviéramos vivos, sea un reflejo de una sociedad que no ha normalizado el sexo en absoluto. Así que no sé... yo lo que haría es volver a ver cómo es el niño dentro de 18 años. Quién sabe, quizá es una persona con una concepción del sexo mucho más avanzada y natural que la nuestra".