Un atentado con bomba en un centro comercial de Bogotá deja 3 muertos y 9 heridos

Raul Arboleda/AFP/Getty

El pánico volvió ayer a marcar el pulso de la ciudad de Bogotá. Pánico por la explosión de un artefacto en un concurrido centro comercial del norte de la capital colombiana. La bomba estalló a las 16:15 horas (las 23:15 de España), cuando más gente se concentra cada sábado en el Centro Andino. La habían dejado en el baño de señoras del segundo piso.

Las autoridades han confirmado la muerte de tres personas, todas mujeres. Entre las fallecidas hay una ciudadana francesa, Julie Huynh, de 23 años. La joven iba a pasar 6 meses en Colombia como cooperante. Realizaba su servicio social como voluntaria en un colegio de un barrio deprimido del sur de la capital. Las otras dos víctimas mortales son Ana María Gutiérrez, de 27 años, y Leidy Paola Jaimes, de 31.

Nueve personas han sido trasladadas a clínicas cercanas para ser atendidas de heridas de diversa importancia. Una de ellas, una mujer de 45 años, se encuentra grave, pero no en riesgo de muerte, según ha confirmado el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

El atentado se produce en pleno proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC, justo en el momento en el que la guerrilla está a punto de culminar la entrega de sus armas. El grupo se ha desmarcado del ataque. "Compartimos el intenso dolor de familiares de las víctimas del atentado terrorista en el Centro Comercial Andino", ha declarado Ricardo Téllez, miembro del secretariado de las FARC. "En el momento no existe razón válida para este tipo de acciones criminales. Enemigos de la paz no van a cesar en estrategia del terror".

El Gobierno se encuentra también inmerso en un complicado proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que el pasado febrero plantó una bomba en el centro de Bogotá, cerca de la plaza de toros de Santamaría, dejando un muerto y decenas de heridos. Esta misma semana el líder del ELN afirmó que seguirían adelante con sus acciones armadas mientras el gobierno no decrete el alto el fuego bilateral. No obstante, los portavoces del ELN encargados de la negociación han negado la implicación de la organización en la explosión de ayer, un hecho que han condenado sin reservas en una serie de tuits.

1. @ELN_Paz repudia ataque en Centro Comercial Andino contra civiles. Compartimos el dolor y nos solidarizamos con las víctimas. (sigue) — ELN-PAZ (@ELN_Paz) 18 de junio de 2017

2. @ELN_Paz pide seriedad a quienes hacen acusaciones infundadas y temerarias; hay quienes pretenden así hacer trizas los procesos de Paz — ELN-PAZ (@ELN_Paz) 18 de junio de 2017

3. @ELN_Paz condena el execrable hecho en el Centro Comercial Andino; el Estado debe investigar a fondo para identificar responsables — ELN-PAZ (@ELN_Paz) 18 de junio de 2017

4. El #ELN jamás haría acciones cuyo objetivo sea afectar a la población civil. — ELN-PAZ (@ELN_Paz) 18 de junio de 2017

Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado. “ No hay indicios claros sobre quién pudo haber sido el responsable. Ya están en proceso varias investigaciones. Los responsables caerán”, ha explicado el presidente del Gobierno colombiano, Juan Manuel Santos, que se ha dirigido a los ciudadanos para pedir unidad y exhortarles a que no se dejen intimidar por estas acciones. “Que este tipo de terrorismo no sea obstáculo para la fiesta de la paz”, ha dicho.