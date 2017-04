26 muertos y más de 70 heridos en dos atentados con bomba en Egipto

Al menos 22 personas han fallecido y más de 60 han resultado heridas esta mañana por la explosión de una bomba en la iglesia copta de San Jorge, en la ciudad egipcia de Tanta, situada a 120 kilómetros al norte de El Cairo, según ha confirmado el Ministerio de Sanidad de Egipto.

El atentado coincide con el inicio de las celebraciones del domingo de Pascua o Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa.

La agencia oficial de noticias egipcia MENA habla de un artefacto de fabricación casera colocado bajo un asiento. El templo estaba repleto de fieles en el momento de la explosión. Según la televisión egipcia, San Jorge es la mayor iglesia cristiana de la región.

Horas después se ha producido un presunto atentado suicida ante la iglesia de San Marcos en Alejandría que ha causado al menos seis muertos y una veintena de heridos, según la televisión estatal.

explosion in #tanta inside a church. 20 one killed. It is just unfair and depressing to see dead bodies during Eid. #ReligiousFreedom pic.twitter.com/zdukiR9VqB