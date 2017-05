Al menos 80 muertos en un atentado en Kabul

Al menos 80 personas han muerto y 350 están heridas tras la explosión de un coche bomba en el centro de la capital de Afganistán, Kabul, según datos recogidos por Reuters.

El atentado suicida, perpetrado a primera hora de la mañana de este miércoles, se ha producido en la plaza Zanbaq, una zona donde se encuentran la mayoría de embajadas, el palacio presidencial y otros edificios del Gobierno afgano. Tras el ataque, una columna de humo se elevaba sobre la zona, muy concurrida por el tráfico de vehículos y personas.

Todavía "es difícil saber cuál era el objetivo del ataque", tal y como señaló el portavoz de policía de Kabul, Basir Mujahid a la misma agencia, quien ha confirmado también, que el coche bomba ha explotado muy cerca de la Embajada de Alemania.

La potente explosión ha provocado destrozos en los edificios colindantes, rompiendo las ventanas y las bisagras de las puertas, y ha afectado a los vehículos que estaban en la zona, tal y como muestran las fotografías compartidas por los medios afganos y en las redes sociales. El atentado se registró en plena hora punta, en una calle concurrida y en el inicio del mes sagrado del Ramadán.

Las primeras investigaciones apuntan a que la causa ha sido un camión de servicios cargado de explosivos, lo que detonó en el centro de la ciudad, y según confirmó también Mujahid.

This photo of the crater caused by the massive blast in #Kabul can give you an idea about the magnitude of #KabulAttack. Photo @ArianaNews_ pic.twitter.com/tId1g9UFpL