Un pistolero ataca un local de los servicios secretos rusos dejando dos muertos y un herido

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, institución heredera de la antigua KGB, acaba de ser diana de un nuevo ataque terrorista.

El suceso ha tenido lugar en la región de Jabárovsk, situada en el extremo este del país, en el distrito federal del Lejano Oriente. A las 17:02 horas de la tarde (hora local), un hombre armado irrumpía en la recepción de una oficina del FSB y abría fuego contra los presentes, causando la muerte de un funcionario de la agencia y un visitante, según ha informado la propia institución. Una tercera persona resultó herida.

El atacante “fue eliminado” en el lugar de los hechos, según el mismo comunicado de la FSB.

Las autoridades han identificado al agresor como A.V. Konev, nacido en 1999 y residente local del krai de Jabárovsk. Antes de dirigirse a la sede de la FSB, Konev habría asesinado a una tercera persona en un club de tiro local del que robó un rifle de caza y dos pistolas semiautomáticas. Según la FSB, no se encontraron explosivos en el cuerpo del atacante.

Las primeras investigaciones apuntaban a su posible pertenencia a un grupo neonazi. Sin embargo, el Estado Islámico ha asumido la autoría del ataque a través de un mensaje de su agencia de noticias Amaq.

