Un motín en una cárcel de Brasil deja sesenta muertos

Los presos tenían pistolas, escopetas y armas improvisadas.

Después de 17 horas de motín, 60 presos murieron en "la mayor masacre del sistema penitenciario" de la ciudad brasileña de Manaus, en palabras de su Secretario de Seguridad Pública del Estado de Amazonas Sergio Fontes.

Se trata de la mayor masacre en una cárcel brasileña desde Carandiru, en 1992, cuando un motín se saldó con la muerte de 111 reclusos por la brutal represión policial.

Los fallecidos eran integrantes de una organización criminal Primeiro Comando Capital (PCC) y también presos por violación, según informó el propio Fonte, que atribuyó las muertes a una guerra entre diferentes bandas. Aseguró también que la invasión policial del presidio "no era viable" y que la gestión de la crisis fue la "única posible".

Muchos de los presos se fugaron de la cárcel durante el motín. Aunque no hay cifras oficiales, la Orden de Abogados de Brasil del Amazonas informó al medio brasileño G1, de la red Globo, de que más de 130 están foragidos.

Según las autoridades, la rebelión empezó cuando miembros del comando conocido como Família do Norte (FDN) atacaron a otros presos del Primeiro Comando Capital (PCC).

Facção Família do Norte (FDN) mata integrantes do PCC no Amazonas: https://t.co/BPCpxjd9Yk pic.twitter.com/2tpuF5dKue