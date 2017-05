Una gigantesca criatura marina aparece en Indonesia y nadie tiene ni idea de qué es

Cerca de 22 metros de largo. Una enorme masa de carne que hace pensar en una montaña desplazándose por las profundidades marinas.

La criatura fue encontrada hace dos días en las orillas del río Huamal, en la isla indonesia de Seram, en el archipiélago de las Molucas.

Asrul Tuanakota, el pescador que primero se topó con el extraño ente, llegó a pensar que estaba ante los restos de una embarcación malograda, según contó al Jakarta Globe. Le bastó acercarse lo suficiente para saber que no: aquello, fuera lo que fuera, estaba compuesto de material orgánico. Carne en descomposición. Apestaba y supuraba un misterioso fluido rojo.

Los lugareños y los medios locales no dudaron en hablar del hallazgo de un extraño "monstruo marino". Pero, ¿lo es?

Obviamente no. Aunque lo cierto es que en un primer momento nadie tenía claro que podía ser aquello.

"Vamos a tomar muestras de la carne para hacer pruebas en el laboratorio y poder determinar qué tipo de animal es", señaló Nasrul Latulanit, integrante de la Oficina de Gestión de Recursos Marinos y Costeros de Indonesia, al medio Kompas.

Aunque las especulaciones siguen a la espera de esos resultados —según algunos medios, se trataría de un calamar gigante—, para Alexander Werth, biólogo del Hampden-Sydney College, no hay duda de que la criatura es un misticeto o ballena barbada. Sus restos, vaya. Lo que queda de ella, su cuerpo hinchado, después de pasar varios semanas muerta, a la deriva, en descomposición, sirviendo de alimento a otras criaturas marinas.

El biólogo basa su juicio en dos pruebas: los surcos o "pliegues de la garganta", y la morfología de lo que sería el maxilar superior de la ballena, en la que se observarían restos las barbas que usan para filtrar los alimentos del agua. El fluido rojo que mancha el agua sería una mezcla de sangre y grasa.

"Hay muchas cosas en el océano que aún desconocemos, pero no hay nada tan grande como eso que aún permanezca desconocido", asegura Werth.

Así que, sorry, no hay monstruos marinos esta vez. No hay Cthulhu en Indonesia.

