Un momento… ¿acabamos de ver a Melania pegándole un super zasca a Trump en Twitter?

A veces, un like irónico es lo único que hace falta para marcarse un troleo de lo más elegante. Quién más quién menos, todos lo hemos hecho alguna vez tratando de enviarle una indirecta a algún ex o a uno de esos contactos de los que tenemos en Facebook y no borramos por ahorrarnos un lío.

La cosa se pone más chunga si te marcas uno de esos likes con tu actual pareja, a modo de letrero luminoso que grita "Oye, igual no estamos demasiado bien, pero como no me haces ni puñetero caso, IGUAL tampoco te estás enterando". Algo así ha hecho Melania en Twitter. Claro que, probablemente, no haya sido su intención. Pero, vayamos por partes.

Un usuario de Twitter llamado Andy Ostoy le dedicó este tuit medio-en-coña-medio-en-serio a la pareja.

"Parece que el único muro que ha construído Donald Trump es entre él y Melania".

Cuando de repente... like de la primera dama.

De primeras él mismo se preguntó si no sería una cuenta fake.

"Sospecho que esta no es una cuenta real de la primera dama".

Pero está verificada.

"¿En qué piensa?"

El mensaje permaneció algunas horas en el apartado de 'favoritos' de la cuenta de la Primera Dama, pero ya ha sido eliminado. Esto hace pensar en que, probablemente, su cuenta fue hackeada por algún trol con ganas de liarla.

Con lo bien que empezaba el melodrama...

So it looks like the First Lady of the United States' Twitter account got hacked.... pic.twitter.com/DpMGV1P3x2 — 🤔Jake Laperruque😒 (@JakeLaperruque) 3 de mayo de 2017

"Así que parece que la cuenta de la primera dama de los Estados Unidos en Twitter ha sido hackeada..."

[Vía Mashable]