Elon Musk alimenta las especulaciones sobre su túnel secreto con esta imagen

El Twitter de Elon Musk ha vuelto a generar una enorme expectación entre sus seguidores. Con el único acompañamiento de la palabra “Minecraft”, el videojuego de mundo abierto basado en la construcción, Musk ha publicado la imagen de lo que parece ser una tuneladora:

El CEO de Tesla no ha aportado más información, por lo que las especulaciones se han disparado. Más aún teniendo en cuenta las palabras de Musk el pasado diciembre. En una cadena de tweets, el ingeniero se quejó de las caravanas y dijo que crearía la compañía Boring para crear un túnel por el subsuelo de Los Ángeles.

I am actually going to do this