El primer ministro de Pakistán lanza una amenaza nuclear por Twitter... después de creerse una noticia falsa en Internet

Cuando el Diccionario Oxford anunció el pasado noviembre que “posverdad” sería la palabra del año, pocos imaginaban que se estaba dando nombre a la era en la que nos encontramos.

El último afectado por las noticias falsas ha sido el primer ministro de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif. El pasado 23 de diciembre, publicaba en su cuenta de Twitter lo siguiente:

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) 23 de diciembre de 2016

“Israel amenaza con una represalia nuclear contra Pakistán por su papel en Siria contra el Daesh. Israel olvida que Pakistán también es un estado nuclear”.

El tuit (que todavía no ha sido borrado) del líder político de Pakistán nace de una noticia falsa que al parecer leyó por internet. La noticia titulaba lo siguiente: “Declaraciones del ministro de defensa Israelí: Si Pakistán envía tropas terrestres a Siria bajo cualquier pretexto, destruiremos su país con un ataque nuclear”.

El portal que propagó el fake, AWD News, ha sido identificado por varias organizaciones de verificación de datos como un lugar de noticias falsas. En él se pueden leer otros titulares como “Putin: ‘voy a derrotar a los Illuminati con mis propias manos’” o “Clinton está organizando un ataque militar contra Trump”.

De hecho, la noticia referenciada por Asif tiene una errata en su titular y afirma que el ministro de defensa israelí es Moshe Ya’alon, quien ni siquiera ostenta el cargo. El ministro de defensa real, Avigdor Lieberman, ha declarado en su cuenta de Twitter que la noticia no tiene ninguna base real, y que por supuesto no han amenazado a Pakistán con un castigo nuclear.

También lo han declarado como fake desde la cuenta oficial del Ministerio de Defensa:

@KhawajaMAsif reports referred to by the Pakistani Def Min are entirely false — Ministry of Defense (@Israel_MOD) 24 de diciembre de 2016

Ante la evidencia, el primer ministro no ha rectificado sus palabras, si bien ha contestado –también, a través de Twitter– a The New York Times que “el programa nuclear de Pakistán es tan solo una disuasión para proteger la libertad de sus ciudadanos”. Además, ha añadido que desea una “coexistencia pacífica”.

Este es solo el último caso de una larga lista de problemas ocasionados por las noticias falsas. El 5 de diciembre, un hombre fue arrestado en Washington después de protagonizar un tiroteo en una pizzería de la ciudad. El joven de 28 años quería corroborar lo que había leído en una noticia falsa: que en la trastienda del restaurante se encontraba el epicentro de una red de prostitución pedófila gestionada por Hillary Clinton.

La repercusión que tienen los bulos en la era digital es cada vez mayor. Facebook ya ha anunciado avisar de las noticias falsas y se propaguen en la red social. Google, por su parte, dejará de emitir resultados si buscas que el Holocausto no existió.

Pero ¿realmente se puede hacer algo para frenar esta tendencia?

[Vía The New York Times]