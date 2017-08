40 metros, 20 de altura y 80 toneladas: así fue el animal más grande del mundo

J. Farfaglia

El animal más grande que jamás ha pisado la Tierra se llamaba Patagotitan mayorum. Con unos 40 metros de longitud, 20 metros de altura y 80 toneladas de peso, el herbívoro vivió hace unos 100 millones de años en la Patagonia argentina, cuando los dinosaurios gobernaban el mundo.

Cuatro años después de su descubrimiento, ha sido bautizado y se han compartido algunas de sus particularidades en la revista Proceedings of the Royal Society of London. Su cabeza era pequeña, el cuello y la cola larguísimos, se movía a paso lento y no se ha descubierto nada tan monumental hasta la fecha.

El hallazgo se remonta a 2013, cuando un peón rural se encontró con la inmensidad de uno de sus huesos. Después de que los terratenientes se pusieran en contacto con el Museo Palentológico Egidio Feruglio (MEF), uno de sus equipos acabó rescatando de debajo del suelo esqueletos parciales de seis ejemplares del Patagotitan mayorum.

Museum of Palaentology Egidio Feruglio (MEF)

"Lo más impresionante, además del tamaño, es la gran cantidad y el excelente estado de preservación de los restos", explica a El País el director del equipo que recuperó los restos del también llamado Titán Patagónico, José Luis Carballido.

Al examinar su fémur de 2,40 metros, se percataron de que de la cabeza a la cola medía alrededor de 40 metros. O, lo que es lo mismo, solo le faltaban 10 metros para tener la misma longitud que una piscina olímpica.