Una cámara de seguridad capta la espectacular caída de un meteorito en llamas en Canadá

El pasado lunes 4 de septiembre la cámara seguridad del domicilio de Jake Polzin captó la caída espectacular de un meteorito en llamas en la ciudad canadiense de Kelowna.

Las imágenes son de las 22:11 de la noche hora local y muestran una bola de fuego que iluminó y cruzó el cielo por unos segundos.

El oficial de la región, Kevin Skrepnek, ha explicado en su cuenta de Twitter que 1 minuto después del espectáculo de luz se escuchó un estruendo muy fuerte.

La caída del meteorito también la grabaron otros residentes de la región, y el ruido fue tan fuerte que algunos pensaron que se trataba de un terremoto.

Well, that was different: while sitting on a patio in #NelsonBC the entire sky lit up and a meteorite came down. Huge boom about 1m later.