El conmovedor discurso de Pink sobre su hija “sintiéndose fea” fue lo mejor de los VMA

Después de una actuación en la que cantó un mashup de algunos de sus grandes éxitos, la cantante Pink recibió de mano de la mano de Ellen DeGeneres el premio Video Vanguard de los VMA. En lugar de agradecerle el premio una por una a todas las personas que conoce desde la primaria, Pink prefirió contar una anécdota, una historia familiar que acababa de vivir en casa.

Su hija de solo seis años, que la miraba atentamente junto a su marido Carey Hart y que iba vestida con un traje a juego con el de su mamá, le había dicho sentirse fea por parecer un niño con el pelo largo. La respuesta de Pink fue la mejor que una madre podría darle a una niña, y un claro mensaje de autoestima y amor propio del cual todos podríamos aprender.

"Sé que no tengo mucho tiempo, pero os contaré una historia rápida. Hace poco, estaba llevando a mi hija al colegio cuando me dijo, 'Mamá", 'Dime, cariño', le respondí. 'Soy la niña más fea que conozco'. Y yo le dije, '¿Cómo?'. Ella contestó, 'Parezco un chico con pelo largo'. Me puse a pensar, tiene 6 años, ¿por qué? ¿de dónde viene esto? ¿quién te lo ha dicho? ¿puedo pegarle una patada en el culo a un niño de seis años o qué?

Pero no le dije nada. En lugar de eso fui a casa e hice una presentación de Powerpoint para ella. En la presentación había estrellas del rock andróginas que viven su propia verdad y de los que probablemente se han reído cada día de su vida, pero siguen adelante agitando su bandera e inspirándonos al resto de nosotros. Artistas como Michael Jackson, David Bowie, Freddie Mercury, Annie Lenox, Prince, Janis Joplin, George Michael, Elton John... tantos artistas. Sus ojos brillaban. Entonces le dije, 'sabes, realmente quiero saber por qué te sientes así contigo misma', y ella respondió, 'Bueno, porque parezco un chico con pelo largo', y le dije, 'Bueno, ¿que aspecto te parece que tengo yo?', y ella dijo, 'Bueno, tú eres bonita. Yo le contesté, 'Bueno, gracias, pero cuando la gente se rie de mí, eso es lo que usan. Dicen que parezco un chico, o que soy demasiado masculina, que tengo demasiadas opiniones o que mi cuerpo es demasiado fuerte'.

Y le dije, '¿Me ves dejándome el pelo largo?', ella dijo, 'No, mamá'. Le dije, 'Me ves cambiando mi cuerpo?'. 'No, mamá'. '¿Te ves cambiando la forma en la que me presento ante el mundo'. 'No, mamá'. '¿Me ves llenando estadios por todo el mundo?'. 'Si mamá'. 'Bien, pues nena, nosotras no cambiamos, cogemos la arena y la concha y hacemos una perla. Y ayudamos a otra gente a cambiar para que puedan ver más tipos de belleza'.