Menos jóvenes se suicidan desde que el matrimonio homosexual es legal

Desde que el matrimonio entre personas del mismo sexo se ha ido legalizando en distintos estados de Estados Unidos, los intentos de suicidio entre los estudiantes de secundaria han descendido un 7%. Así lo indica un estudio firmado por la Universidad John Hopkins, Harvard y del Hospital de Niños de Boston.

La mayor caída se produjo entre los jóvenes homosexuales y bisexuales: un 14% menos, o lo que es lo mismo, 134.000 adolescentes que ya no pensaban en acabar con su vida.

El descenso que muestra el estudio, implica un gran avance social, ya que, de acuerdo con una investigación federal hecha para este mismo estudio, el 43% de los jóvenes homosexuales o bisexuales habían pensado en suicidarse en alguna ocasión, lo cual significa que se lo habían planteado tres veces más que los heterosexuales.

"Espero que los políticos y la sociedad consideren las implicaciones potenciales que tienen las leyes y las políticas que afectan los derechos LGBT en la salud", dijo la coautora de la investigación, Julia Raifman.

En 2004, Massachusets se convirtió en el primer estado del país en el que se legalizó el matrimonio homosexual. Su ejemplo lo siguieron otros 36 estados que hicieron lo mismo antes de que, en junio de 2015, fuera legal en toda la nación.

Para realizar esta investigación, entre 1999 y 2015, recogieron los datos de más de 76.000 estudiantes y compararon las tasas de suicidio de los estados en los que el matrimonio entre personas del mismo sexo era legal con los que no lo era. Al llegar enero del 2015, vieron que en los que era legal había el 0,6% menos de suicidios que en los que no lo era. De hecho, no se notificó ningún cambio en ellos.

"Encontramos que los efectos de la legalización persistieron dos años después de la legalización, lo cual sugiere que la reacción social y política no implica un efecto negativo en la salud mental", escribió Raifman en el estudio pediátrico JAMA.

Aún así, los autores reconocen que aún deben hacer un análisis más exhaustivo para entender los vínculos que hay entre el descenso de la tasa de suicidios y la legalización del matrimonio homosexual.

Sin embargo, lo que sí que ha revelado esta investigación es que como más se normaliza la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad y como más tolerante es la sociedad, menos jóvenes LGTBI piensan en acabar con su vida.

[Vía Dazed]