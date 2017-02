Este profesor ha creado un método que desmonta el mito de “ser malo en matemáticas”

Estamos tan acostumbrados a la cantinela de "yo no valgo para las matemáticas" que la aceptamos como si fuese una realidad irrevocable.

Pero ahora la ciencia ha demostrado que estuvimos equivocados todo el tiempo. En realidad, todos podemos ser buenos en matemáticas.

El programa JUMP (Junior Undiscovered Math Prodigies), diseñado por el dramaturgo y profesor de matemáticas, John Mighton, ha demostrado que estudiantes que tenían dificultades para entender las matemáticas, han acabado haciéndolo y disfrutando de ellas.

Para entender la efectividad de JUMP, primero tenemos que saber las carencias, que según Mighton, tiene el método actual.

Al impartir la lección, el maestro suele sobrecargar el cerebro de los alumnos al pasar de un concepto concreto a otro abstracto demasiado rápido. Algo que provoca que el trabajo de memorizar sea demasiado estresante.

Otro factor negativo, es que se divide a los alumnos por sus habilidades, lo cual crea jerarquías que provocan que los "menos hábiles" crean que tienen menos posibilidades de aprender. Mientras que, al mismo tiempo, esto tampoco beneficia a los "más buenos".

Una carencia también muy común es que muchos maestros enseñan la materia de forma indirecta. Escriben un problema en la pizarra, con múltiples respuestas o enfoques, y pretendan que los alumnos lo solucionen.

Pero, como dijo la científica de Hospital for Sick Children de la Universidad de Toronto, Tracy Salomon , muchos niños no tienen la capacidad de encontrar una posible respuesta a estos problemas por sí solos. Esto les hace sentirse frustrados y creer que no están hechos para las matemáticas.

A partir de estas carencias y del análisis de investigaciones sobre el cerebro, Mighton sostiene que los estudiantes son más eficientes cuando los maestros descomponen la materia en pequeños componentes, que explican cuidadosamente y con un lenguaje simple, y después les hacen practicarla repetidas veces.

"Muchos profesores pensaron para pasar de A a B hay hay tres pasos, pero resulta que, realmente, hay cinco o seis", dijo la profesora que ayudó a el creador de JUMP a probar método en una escuela de Londres, Nikki Aduba.

Además de explicarlo de la forma más simple posible, otro factor crucial es no transmitirle al alumno ansiedad por no entender la materia. Es decir, cuando Mighton explicó cómo resolver un problema a un reportero de Quartz y éste no lo entendió, enfatizó en que el problema era que él no lo había explicado bien, por lo que probó de explicarlo de otra forma.

Muchos matemáticos venden sus métodos como prácticas innovadoras, pero Mighton hace lo contrario: reconoce que, en realidad, se trata de una forma de enseñar antigua. Los matemáticos "tienen grandes egos, por lo que no le han dicho a nadie que las matemáticas son fáciles", dijo en el Foro Económico Mundial de Davos.

En estos momentos, el método JUMP se está impartiendo en algunas escuelas de Estados Unidos, de Canadá y España y se está demostrando su efectividad.

En 2010, Solomon y otra científica del Hospital for Sick Children de la Universidad de Toronto, Rosemary Tannock, hicieron un estudio aleatorio en 18 aulas y mostraron que los estudiantes que habían utilizado JUMP progresaron 2 veces más rápido que los que no lo hicieron. Ahora, han recibido una subvención para probarlo de nuevo y esperan que los resultados confirmen las evidencias anteriores.

[Vía Quartz]