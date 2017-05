Muere asesinada y un fiscal la acusa de "alcohólica y mala estudiante"

Morir asesinada y que la fiscalía apunte en sus informes que eres "alcohólica y mala estudiante". ¿Se puede ser culpable de tu propio asesinato?

Claro que no.

Pero el machismo institucionalizado en México ha ido un paso más lejos con el documento de la fiscalía del que asoma la opción de que beber o utilizar drogas pueda llegar a justificar un crimen horrible.

"Estaba drogándose con sus amigos", "Se había ido de casa y vivía en concubinato con su novio", son otros de los mazazos al sentido común que se pueden leer en el reporte. Su novio es el principal sospechoso de un nuevo caso asesinato machista. Lo surrealista es que la segunda en la lista sea la propia víctima.

Tenía 22 años y se llamaba Lesby Berlín Osorio. Cuando encontraron su cuerpo sin vida, su mano aún sostenía una cadena de perro. La ahorcaron con el cable de un teléfono, informa El País.

De la indignación por las palabras del fiscal ha nacido un hashtag, #SiMeMatan, que se pregunta: "¿Si me matan, qué dirán de mí"?

Estos son algunos de los tweets:

#simematan es porque soy lesbiana, vivo con mi novia, me cambié de carrera a punto de terminarla, tengo 2 gatos y me mudo cada 6 meses.

#SiMeMatan sepan que fue porque bebo ocasionalmente, tengo piercings en el cuerpo y no me he titulado.No soy una buena mujer.