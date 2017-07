Sí, esta foto viral de Pompeya muestra exactamente lo que estás pensando

Cuando el Vesubio entró en erupción, la ceniza, la lava y el gas tóxico pilló por sorpresa a los habitantes de Pompeya, quienes murieron al instante sin apenas darse cuenta. Pero gracias a esa terrible tragedia se ha quedado documentado para siempre cómo era la vida corriente en una ciudad romana. Hubo gente que murió durmiendo, otros abrazados, algunos mientras cocinaban o caminando por la calle.

Y ahora, un tuit viral pone en evidencia que tambien hubo otros habitantes que murieron de la manera más placentera posible.

La foto que esta usuaria de Twitter ha posteado en la red social no deja lugar a dudas. Este hombre murió masturbándose… ¿o no?

La imagen ha sido retuiteada miles de veces y ha provocado un acalorado debate en la red social entre aquellos que defendían la última paja del pompeyano y aquellos un poco más escépticos.

Hay quienes son fieles devotos del gran masturbador pompeyano:

This man saw his entire world crumbling to fire and ash and decided to crank one out before facing eternity. Legend. https://t.co/KSBhPXfVOB — Andre (@andredoesthings) 2 de julio de 2017

Este hombre vio todo su mundo desmoronándose en fuego y cenizas y decidió meneársela un poco antes de enfrentarse la eternidad. Leyenda.

Otros creen que es simplemente una mala postura.

I like to think he wasn't jacking it, he just saw what was coming and had a split second to think "not my junk!" — Ian Fortey (@IanFortey) 3 de julio de 2017

Me gustaría pensar que no estaba pajeándose, simplemente vio lo que se le venía encima y solo tuvo unos pocos segundos para pensar “NO, mi paquete”.

Nope ... he's playing the Air Guitar. — just another slave (@bogbeagle) 2 de julio de 2017

No estaba pajeándose, estaba jugando al Air Guitar

Lo que sí está claro es que gracias a Internet este hombre pasará a la historia.

Aunque sea por algo tan cotidiano como la masturbación y muchos años después de estar muerto.

Least we now know what caused the eruption — Stu ™👀👁 (@TheStumeister75) 2 de julio de 2017

Al final hemos conseguido saber qué es lo que causó la erupción...

When someone says evacuate, but you thought they said ejaculate..... — David Tossell (@DavidTossell) 2 de julio de 2017

Cuando alguien dice evacuación y tú entiendes eyaculación

He died holding his loved ones. — Persian Rose (@PersianRose1) 2 de julio de 2017

Murió sosteniendo a sus seres queridos