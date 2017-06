El colmo del mansplaining: un tipo le explica a Lena Dunham como taparse las tetas

Chicas, ¿nunca os ha pasado que estáis intentando sacaros una foto desnudas, tratando de resaltar vuestro pecho pero sin enseñar los pezones para no romper las normativas comunitarias sobre el desnudo de Instagram y no encontráis la pose perfecta? Daily struggle. Pues resulta que eso no solo nos pasa a las chicas de a pie, a las famosas también.

really did wake up like this #sinead #cranberries #kathyacker #my6thgradehistoryteacherlaurie Una publicación compartida de Lena Dunham (@lenadunham) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 8:07 PDT

En esa tesitura se estaba viendo Lena Dunham al postear esta fotografía llena de buenas intenciones en Instagram, pero en la que no supo resaltar como Dios manda sus armas de mujer. Por suerte, entre los miles de comentarios, apareció EL HÉROE.

"¡Se supone que tienes que sujetar tus tetas hacia arriba con el brazo para resaltar el canalillo! Estás consiguiendo el efecto contrario de aplastarlas hacia abajo. Aun así eres mona igualmente :*".

O sea, tío, GRACIAS. Toda la vida teniendo tetas y no se nos había ocurrido cómo lucirlas en condiciones. Pavo, en serio, te mereces lo mejor: ojalá te toque la cesta de navidad del bar de debajo de tu casa cada puto año. Ojalá el metro llegue siempre nada más bajes al andén. Ojalá que cuando estrenes zapatillas nunca te hagan ampollas y que los pimientos rellenos de tu madre no vuelvan a darte acidez. Ni aunque te los comas para cenar.

Hubo algunas chicas que reaccionaron regular al comentario.

"Estoy bastante segura de que no está tratando de resaltar su canalillo. No todo va sobre cómo veis las tetas los tíos".

Pero Lena Dunham, consciente del inmenso favor que aquel desinteresado desconocido le acaba de hacer, quiso darle las gracias personalmente a través de su cuenta de Twitter.

shoutout to this guy mansplaining taking nudes as a woman with breasts to @lenadunham on her own Instagram!!! pic.twitter.com/cssvXG6bzQ — Tyler McCall (@eiffeltyler) 20 de junio de 2017

"Un saludo a este tipo que se marcó un mansplaining de cómo hacerse una foto en tetas a Lena Dunham en su propio Instagram".

This guy seems very fun I'd love to hang with him casually — Lena Dunham (@lenadunham) 20 de junio de 2017

"Este parece un tipo bastante divertido con el que quedar de forma casual".

Thank G I was so worried about flattening my boobs and had zero skills to combat it! — Lena Dunham (@lenadunham) 20 de junio de 2017

"Gracias, estaba tan preocupada de resaltar mis tetas y tenía cero capacidad para compatirlo".

Mansplainer anónimo, una última cosa: