200 nacionalistas macedonios asaltan el Parlamento y agreden a diputados opositores

La tensión política y étnica en Macedonia ha vuelto aflorar. Este jueves, alrededor de 200 manifestantes nacionalistas macedonios han asaltado el Parlamento en Skopje y han golpeado a opositores, entre ellos al líder del Partido Socialdemócrata (SDSM) de Zoran Zaev que ha resultado herido junto a otras siete personas. El objetivo de los asaltantes era impedir la designación de un presidente albano en el país.

Desde que se celebraron las últimas elecciones, en diciembre de 2016, la tensión entre albanos y macedonios no ha hecho más que aumentar. Ante la falta de acuerdo para crear un gobierno efectivo, el SDSM y tres partidos albaneses acordaron una alianza para poder acceder al poder con el albanés Talat Xhaferi como nuevo presidente. Aunque, los conservadores de Nikola Gruevski fueron los que ganaron por un margen muy estrecho con los socialdemócratas, no tenían la fuerza para formar Gobierno.

Sin embargo, el grueso de la oposición, liderada por el ex-ministro de Macedonia Gruevski, del partido ultranacionalista VMRO DPM NE, se opuso a la nueva mayoría y calificó el acto como "golpe de Estado", porque la nominación se realizó tras finalizar la sesión parlamentaria. En este sentido, cientos de manifestantes, protestaron a las puertas del Parlamento, hasta que lograron entrar tirando sillas contra diputados opositores al grito de "traidores" y también agrediendo a varios periodistas. Entre los manifestantes también había integrantes de grupos de extrema derecha croatas, según denuncia en su Twitter el politólogo Jasmin Mujanovic:

. @BalkanInsight One of the guys who stormed #Macedonia's parliament today is wearing a HOS shirt; a Croatian far-right paramilitary. Extremist solidarity?! pic.twitter.com/BmyRfqp5dr