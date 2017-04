La hija de un mafioso italiano se suicida al no acudir nadie a su fiesta de graduación

Imagen extraída de la película Calabria

El peso de un apellido. La historia de una familia con sus luces y sus sombras. El ser hija y sobrina de hombres capaces de ganarse el mayor de los “respetos” de la peor manera posible. Eso es, aparentemente, lo que le ha costado la vida a Maria Rita Logiudice.

Il canto de la malavita a veces devuelve ecos inesperados. Como los ecos de la muerte voluntaria, autoinfligida, causada por el peor de los aislamientos. Muerte por apellido, podría decirse en el caso de Maria Rita. Porque Logiudice es la marca de una famosa familia mafiosa de Calabria, una rama insigne en la historia reciente de la ‘Ndrangheta.

Según los medios italianos, Maria Rita llevaba media vida intentando huir de esa sombra, ocultando sus vínculos. Pero hace pocas semanas, justo antes de celebrar su fiesta de graduación por haber terminado la carrera de Economía, decidió contarle a su novio y amigos de quién era hija, quién era su padre.

La confesión tuvo un efecto indeseado: a la fiesta de Maria Rita no acudió ni un alma.

Nadie.

La joven no supo gestionar las emociones que le provocó ese rechazo. La losa de su apellido, el miedo o el desprecio a lo que representa Logiudice en Calabria, llevó a la joven a suicidarse.

Maria Rita se tiró desde el balcón de su casa sin dejar mensaje alguno de despedida. Tenía 24 años.

Menos conocida que la Cosa Nostra siciliana y de carácter más rural que la Camorra napolitana, la ‘Ndrangheta calabresa es el elemento criminal más poderoso de Italia desde los años 90. Las víctimas mortales asociadas a su actividad se cuentan por miles —solo en la conocida como la segunda guerra de ‘Ndrangheta, entre 1985 y 1991, cayeron cerca de 700 personas—. Varias agencias italianas contra el crimen organizado estimaron en 2007 que la ‘Ndrangheta movía anualmente entre 35 y 40 mil millones de euros. Sus ingresos provienen, sobre todo, del tráfico de drogas.

Situada en el centro de esa historia, la familia Logiudice es bien conocida por su implicación en varios casos de asesinatos, extorsiones, robos con violencia y otras actividades criminales.

Giovanni Logiudice, padre de la joven fallecida, está en la cárcel. Sus tíos Luciano y Nino y varios de sus primos tienen causas pendientes con la justicia.

La noticia del suicidio de Maria Rita ha conmocionado a la opinión pública italiana. Ella era un ejemplo de la búsqueda de un futuro más allá de la inercia consanguínea y el clientelismo de las familias mafiosas. La joven había encontrado una vía de escape en los estudios y veía su futuro lejos de Calabria, lejos del honor de la familia, lejos de la cárcel, de la omertá y la vendetta. Pero el rechazo social por los crímenes de otros acabó siendo un lastre demasiado pesado.

“ El aislamiento, la marginación y la exclusión la llevaron a quitarse la vida”, afirmó fiscal jefe de Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho. “Esto debe tocar la conciencia de todos. Si hay una chica que se ha labrado un camino en la vida académica con su propia honestidad, ha conseguido graduarse como instrumento para alejarse de la familia mafiosa de la que forma parte y no somos capaces de integrarla, hemos perdido todos”.

La familia de la joven, sin embargo, no está del todo convencida con la idea del suicidio. Ha pedido que se efectúe la autopsia. Hasta que no haya resultados, no habrá funeral.

“La madre la vio muy rara y alterada la noche antes del suicidio y eso es algo que le ha quedado grabado en la mente, porque la chica no bebía, no fumaba y nunca ha consumido drogas”, ha comentado el abogado de los Logiudice, Renato Russo, sugiriendo que podría haber otras causas detrás de la muerte de Maria.

Hasta que no se aclare ese extremo, la familia no dormirá tranquila.