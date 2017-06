Una madre publica la factura de lo que cuesta la cirugía de su hijo con el Trumpcare

Con la reforma sanitaria de Donald Trump, llamada American Health Care Act, apunto de ser sometida a votación en el Senado, Ali Ranger teme por la vida de su hijo de tres años, Ethan Vikash.

Al padecer problemas de corazón tiene que someterse a cirugías con regularidad. Ranger publicó recientemente en Twitter la factura de la última para ilustrar lo que implicaría para su hijo derogar el Obamacare.

It seems fitting that, with the #TrumpCare debate raging, I got this bill in the mail today from Ethan's most recent open heart surgery. pic.twitter.com/pyUE2UxbWW — Ali (@aliranger29) 24 de junio de 2017

Contando con un seguro médico, la cantidad que tuvo que abonar fue de 500 dólares. Pero si al entrar en vigor la reforma de Trump no puede mantener dicho seguro a causa de la patología de su hijo, el verdadero importe del tratamiento, que incluye 10 horas de operación, una semana de cuidados intensivos y una semana más hospitalizado, sería de 231.115 dólares.

He's had four of these surgeries, some more involved than others. The one before this had him in the CICU for three weeks. — Ali (@aliranger29) 24 de junio de 2017

Una situación que podría repetirse muy fácilmente, ya que "ha tenido cuatro de estas cirugías, algunas más complicadas que otras. Para la que tuvo antes de la última estuvo hospitalizado tres semanas", explicó Ranger en Twitter.

We're hopeful that going forwards he'll need fewer and smaller surgeries, but this was not the last time they'll open his chest. — Ali (@aliranger29) 24 de junio de 2017

"Tenemos la esperanza de que a partir de ahora necesitará cirugías más pequeñas, pero esta no ha sido la última vez que le abrirán el pecho", añadió.

Sin embargo, la cantidad de dinero que Ranger debe invertir en la salud de Vikash no se limita a las cirugías, según explicó también en la red social. Están las visitas regulares a distintos especialistas, los cinco medicamentos que ingiere a diario para lidiar con la enfermedad y las inesperadas ocasiones en las que se ven obligados a acudir a urgencias, entre otras verdades que solo agrandan las cifras de una factura a la que pocos bolsillos pueden enfrentarse.

A pesar de que por el momento se desconoce si habrá aseguradoras capaces de contrarrestar a las medidas con las que el presidente de Estados Unidos pretende mejorar el sistema sanitario del país, el miedo es una de las constantes que hoy se respiran en el país.

Otra prueba de ello es el caso del presentador de televisión, Jimm Kimmel, quien recordó entre lágrimas lo mucho que el Obamacare había beneficiado a su hijo.

"Antes de 2014, si nacías con cardiopatía congénita como mi hijo, existía una gran probabilidad de que nunca pudieras obtener un seguro médico porque tenías una condición preexistente. Si tu bebé está en riesgo de morir, no debería importar cuánto dinero tengas. Creo que eso es algo que no cambia si eres republicano, demócrata o algo más. Todos estamos de acuerdo en eso , ¿verdad?".