Una madre comparte la foto de su recién nacido con el DIU fallido en la mano

Si eres de la generación nacida entre los 80's y los 90's raro será que no tengas ningún amigo que sea un "niño DIU". Se les llama "niños DIU" a los niños cuyas madres se quedaron embarazadas llevando el método anticonceptivo DIU puesto y, durante unos años, la cosa fue bastante más habitual de lo que uno pudiera pensar.

¿Fallaban los DIUs de la época más que una escopeta de feria, o se pusieron tan de moda que aquellos bebés cumplían simplemente la estadística correspondiente? Quién sabe. Tampoco es raro haber escuchado la historia de que muchos de aquellos "niños DIU", para hacer más divertida la situación, nacieron con el susodicho cacharrito bien agarrado con sus manos.

Pues bien, ahora una madre de Alabama ha materializado esa especie de leyenda urbana en una imagen. Una de su bebé recién nacido posando con el dispositivo anitconceptivo en la mano, como diciendo: ¿buscabas esto?

La foto, claro, se ha vuelto viral, siendo compartida en Facebook más de 72.000 veces.

Según explicó a Metro la madre, Lucy Hellein, esta era la tercera vez que utilizaba el DIU, y "las otras dos veces funcionó genial".

Este último se lo colocó en el mes de agosto. "Me enteré de que estaba embarazada en diciembre y he de admitir que estaba asustada por el DIU. Presupuse que estaría solo de unas pocas semanas, pero el ultrasonido reveló que estaba ya de 18 semanas. No había forma de encontrar el DIU en mi ecografía así que mi médico asumió que lo había perdido, pero yo no estaba convencida".

Aunque sea muy divertido pensar en un bebé que desafíe a sus padres muchos antes años de llegar a la pubertad la realidad es que, obviamente, el niño no nació aguantando el DIU. Los médicos lo encontraron en la placenta y después pensaron que la foto quedaría divertida así.

Aunque Dexter no fuese un niño esperado, toda la familia está muy contenta con su llegada. "A pesar de que no estaba planeado, mi familia y yo nos sentimos increíblemente bendecidos".

[Vía Metro]